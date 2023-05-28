الإعلان عن جدول انطلاق ورش الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان بالإسماعيلية (صور)

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، انطلاق أولى الورش المجانية لتعليم الحرف اليدوية.

إقامة أكبر دورة تدريبية

أشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إلى إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، باختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

جانب من الورش، فيتو

جانب من الورش، فيتو

استغلال الإجازة الصيفية

وقال "عثمان"، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10 حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

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جانب من الورش، فيتو

جانب من الورش، فيتو

جانب من الورش، فيتو

إطلاق أولى الورش

من جانبها أوضحت إيمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الأعمال، أن أولى الورش انطلقت، أمس السبت، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار علي مدار ساعة كاملة من السادسة الي السابعة، وآخري " جلود" للكبار من السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.



وينظم، اليوم الأحد، ورشة لتعليم فنون الاكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، في تمام السادسة الي السابعة مساء.

ورشة تريكو

ويشهد غدا الإثنين، تنظيم ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة الي السابعة مساءا،

وفي الثلاثاء، ينظم ورش “مديليات خرز من 10 سنوات، من ٦ إلى ٧ مساء”، بالإضافة إلى ورش تعليم خرز وباتشروك من ٧ إلى ١٥ سنة، في تمام السابعة ونصف إلى التاسعة مساء.

ويختتم ورش الأسبوع المقبل، يوم الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج من ١٠ ل ١٥ فئة عمرية وكبار من ٦ إلى ٧ مساء، بالإضافة إلى السيراميك الفرعوني والجالوري كبار فقط من ٧ ونص إلى ٩ مساء.

