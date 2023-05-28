المصري، حسين السيد يواصل برنامجه التأهيلي

المصري، يواصل حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري برنامجه التأهيلي اليوم الأحد على هامش التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالجولة ال 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يخضع حسين السيد لجلسات علاجية تحت إشراف مجدي الألفي طبيب الفريق وأحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

ويستعد فريق المصري لمواجهة أمام غزل المحلة، يوم الأربعاء المقبل،بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها في السابع من يونيو المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

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حسين السيد

إسلام الجزار يغيب عن مباراة غزل المحلة

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة ال 29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

كامل أبوعلي يجتمع بلاعبي الفريق الأول بالنادي المصري

عقد كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء يوم الجمعة الماضي اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.



وخلال الاجتماع الذي أقيم بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، أشاد كامل أبوعلي بالمردود الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سعيد بالروح الإيجابية الموجودة لدى لاعبي الفريق الذين يجتمعون على قلب رجل واحد، مضيفًا أن لديه الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق طموحات الجماهير، والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر.



من جهته أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق عن سعادته هو وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي للجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتسم بالتناغم التام، ويضم العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري، خاصة بعد الدعم الهائل الذي يجده الجهاز من الأستاذ كامل أبوعلي ومجلس ادارة النادي المصري.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكذلك كرة القدم، على أن يتم انتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية.

وعلى الجانب الإداري، أكد المجلس ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.