المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة الأربعاء المقبل

المصري، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة ال 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

منح ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب مباراة الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يواصل مروان حمدي وحسين السيد ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حاليا انتظامهما في البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق والدكتور أحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني، وذلك لعلاج الأول من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والثاني من إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصري

محافظ بورسعيد ، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمكتبه أمس الخميس رئيس النادي المصرى كامل أبو علي وذلك بحضور نائبي رئيس المصرى الحسينى أبو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الإدارية بالنادي اللواء محسن شتا

تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصري تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

أشاد محافظ بورسعيد بإجمالي أداء الفريق الأول بالمصرى بمبارياته الأخيرة بالدورى والكأس مشيرا لأهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادي خلف الإدارة واللاعبيين وجهازهم الفني لإحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.

وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالي والمعنوي للنادي المصري وثقته في مجلس الإدارة ورئيسة كامل أبو علي الذى يكن له كل الاحترام والتقدير ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصري لتحقيق آمال وأمنيات محبيه المخلصين.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.