كامل أبوعلي يجتمع بلاعبي الفريق الأول بالنادي المصري(صور)

المصري، عقد كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الجمعة اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي ، وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.



وخلال الاجتماع الذي أقيم بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، أشاد كامل أبوعلي بالمردود الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سعيد بالروح الإيجابية الموجودة لدى لاعبي الفريق الذين يجتمعون على قلب رجل واحد، مضيفًا أن لديه الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق طموحات الجماهير، والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر.

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من جهته أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق عن سعادته هو وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي للجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتسم بالتناغم التام، ويضم العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري، خاصة بعد الدعم الهائل الذي يجده الجهاز من الأستاذ كامل أبوعلي ومجلس ادارة النادي المصري.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكذلك كرة القدم، على أن يتم انتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية.

وعلى الجانب الإداري، أكد المجلس ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومنح ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب مباراة الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل مروان حمدي وحسين السيد ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حاليا انتظامهما في البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق والدكتور أحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني، وذلك لعلاج الأول من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والثاني من إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المصري

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بمكتبه أمس الخميس رئيس النادي المصري كامل أبو علي وذلك بحضور نائبي رئيس المصرى الحسينى أبو قمر ورجب عبد القادر والمشرف على الشئون الإدارية بالنادي اللواء محسن شتا

وتابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصري تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

وأشاد محافظ بورسعيد بإجمالي أداء الفريق الأول بالمصري بمبارياته الأخيرة بالدوري والكأس مشيرا لأهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادي خلف الإدارة واللاعبين وجهازهم الفني لإحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.