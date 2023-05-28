الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

ضبط 53 طن قمح محلي بمخازن في كفر الدوار (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية، الأستاذ مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، الأستاذ سمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار.


أسفرت عن ضبط 53 طن قمح محلي موسم توريد 2023 تم تجميعها بثلاث مخازن دون تصريح من الجهات المختصة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحميلها ونقلها إلى جهات التسويق المعتمدة، هذا وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

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حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


ويأتي ذلك تنفيذًا  لكافة قرارات توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي إطار متصل، قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار).

 

أسفرت عن ضبط  370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع، بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
 


ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

و أيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

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كفر الدوار حملات تموينية محافظة البحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية توريد القمح

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