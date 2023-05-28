الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد محطة الرورو لميناء جوانزو ويلتقي ممثلي هواوي لشمال أفريقيا

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية

اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، جولته بتفقد محطة الرورو والمركز اللوجيستي للتخزين والتوزيع لمجموعة ZHL الصينية التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول 1,7 كم والتي تتعامل مع 60 خطا ملاحيا بحجم تداول 650 سفينة سنويًا، بميناء جوانزو بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا Nansha حيث تفقد منطقة ساحات التخزين لنحو 45 ألف سيارة، وذلك في إطار جولته ببعض المدن والمقاطعات الصينية.

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وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع المجموعة خاصة أن موانئ الهيئة تشهد تواجد أرصفة لدحرجة السيارات، ولديها المواقع التي تسمح لها بأن تكون مراكز لوجيستية رائدة، كما قام الوفد بجولة داخل مركز التوزيع للسيارات، وجاءت جولة الوفد بالميناء الذي يعد أحد أهم  الموانئ الصينية، بمساحة 400 ألف متر مربع بإجمالي 3 أرصفة.

 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي ختام الزيارة لجوانزو للاتجاه نحو هونج كونج اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة التي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة من مدن ذكية ورقمنة الإجراءات داخل الموانئ، فضلًا عما تقدمه من تقنيات حديثة في مشروعات الطاقة الخضراء.

 

منطقة شمال أفريقيا لهواوي

وأكد Terry He رئيس منطقة شمال أفريقيا لهواوي أن مصر من الأسواق الكبيرة التي ينبغي أن يتواجد بها الشركات العالمية وتصدير منتجاتها والنفاذ للأسواق الخارجية حيث أنها مركزًا رائدًا للوصول للمستهلك المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى تعاون هواوي مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات خاصة قطاع الاتصالات، كما أكد على التطلع للمزيد من هذا التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء تفقد وفد المنطقة الاقتصادية معرض هواوي الذي يضم جميع المشروعات التي تقدمها هواوي سواء في الاتصالات أو الطاقة الخضراء أو رقمنة الموانئ. 

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