الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

إغلاق مواني السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

مواني البحر الاحمر
مواني البحر الاحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساء نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

وبلغت شدة الرياح ٢٨ عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر سوء الأحوال الجوية سوء الاحوال الجومائية موانئ البحر الأحمر محافظة السويس

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