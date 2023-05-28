موعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التركية

الانتخابات التركية، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حدث في الجولة الأولى.



انطلاق الانتخابات التركية



وقال أحمد ينار، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات التركية مرتفع للغاية.



وأضاف رئيس الهيئة العليا في الانتخابات التركية:" المواطنون يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث".

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الانتخابات التركية، فيتو



وفي تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأحد، انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.



نتيجة الانتخابات التركية



ويتنافس على على منصب الرئاسة، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذان يخوضان سباق الانتخابات التركية.

وشهدت الانتخابات إقبال كبير من المواطنين، حتى في الولايات المتضررة من الزلزال، واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية كبير لتأمين الانتخابات في تركيا.

ونشرت عدد كبير من قوات الأمن بلغت 600 ألف فرد أمن وقرابة 73 طائرة مروحية في البلاد لتأمين سير العملية الانتخابية.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: عملية الاقتراع تسير حتى الآن من دون مشاكل، مشيرا الي نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الاقتراع.

الانتخابات التركية، فيتو

وذكر وزير الداخلية التركي بصوته في مدرسة دوبروكا الثانوية في حي غازي عثمان باشا بإسطنبول، مضيفًا: “اليوم صباح جميل مع نضج ديمقراطي يقارب 60 يومًا، إلى جانب جميع شروط وقواعد الديمقراطية، جومن يوم غد أتمنى أن تختار أمتنا بداية جيدة لمستقبل بلادنا وسلامها”.

وأكد وزير الداخلية التركي أنه تم تعيين 601 ألف و251 فرد لحفظ الأمن حتى اللحظة، وأنه تم إنشاء حاويات لعملية التصويت في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الوزير التركي: “حاليًا سيدلي 60 مليون و721 ألف و745 ناخبًا محليًا بأصواتهم في تركيا، وسيستمر التصويت في 191 ألفًا و885 صندوقًا للاقتراع. أقيمت صناديق الاقتراع وبدأ التصويت بإجمالي 1158 صندوق اقتراع. وتم إنشاء مناطق حاويات حيثما دعت الحاجة في منطقة الكارثة، وتواصل أمتنا التصويت بسلام وأمن “.

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