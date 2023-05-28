الأحد 28 مايو 2023
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حوادث

ضبط سيدتين بشمال سيناء وبحوزتهما 474 طربة حشيش (صور)

مخدر الحشيش،فيتو
مخدر الحشيش،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سيدتين بشمال سيناء وبحوزتهما 474 طربة حشيش بقيمة مالية أكثر من ثلاثة ملايين ، وعاطل بالإسكندريةو بحوزته 360 طربة حشيش.
 

 تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام  من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية) حال قيادته سيارة ملاكى.. وبحوزته (عدد 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

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وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.
 

 قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنية تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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ضبط سيدتين بشمال سيناء وبحوزتهما 474 طربة بقيمة مالية أكثر من ثلاثة ملايين 
   
 

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط ( سيدتين - مقيمتان بدائرة قسمى شرطة أول وثان العريش ) حال تواجد كلًا منهما بمسكنها وبحوزتهما (474 طربة من مخدر الحشيش وزنت 47,5 كيلو جرام- مبالغ مالية - هاتفى محمول).
 

وبمواجهتهما إعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.
 

و قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بثلاثة مليون وثلاثمائة ألف جنية تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصة حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

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شمال سيناء مديرية أمن شمال سيناء مخدر الحشيش

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