الغضبان وكامل أبو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد(صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم منطقة الداون تاون بحى العرب، برفقة كامل أبو على رئيس المصرى وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المصرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ سوق السمك الحضارى الجديد، حيث التقى التجار والباعة والمواطنين زبائن السوق وتابع حركة البيع والشراء، وانتظام تردد المستهلكين وتوافر جميع انواع الاسماك بالمحلات والمطاعم.

الغضبان وكامل ابو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد، فيتو



و من جانله أعرب رجل الأعمال كامل ابو على عن اعجابة بالسوق الجديد ونظام العمل، به مشيرا لاهميته فى تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

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الغضبان وكامل ابو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد، فيتو



وكان قد تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، منذ قليل مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ، جاء ذلك بحضور الأستاذ عبدالفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

الغضبان وكامل ابو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد، فيتو

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصل دائم مع الاستاذ كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

الغضبان وكامل ابو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد، فيتو

وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

الغضبان وكامل ابو على يتفقدان سوق السمك الحضارى ببورسعيد، فيتو

وأوضح الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.