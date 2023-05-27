بالأسماء، تسليم عقود عمل لذوى الهمم بالبحر الأحمر

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر عقود عمل لعدد ١٢ من ذوى الهمم وذلك للعمل بشركة السكرى لمناجم الذهب، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من ذوى الهمم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية حول الاستمرار في خطط دمج تلك الفئة وتدريبها وتشغيلها.

وزير القوى العاملة

وأكد هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره للوزارة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة لمتابعة فرص العمل التى يتم توفيرها لذوى الهمم، والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم، حيث وجه محمد جمال مدير مكتب مرسي علم بإستقبال ذوى الهمم وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم، تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في خدمة تلك الفئة.

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وزارة القوى العاملة،فيتو

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشىت القطاع الخاص والاستثمارى ومتابعة ذلك من خلال الاجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تواجدهم داخل اماكن العمل والتمتع بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون، ومشيرًا إلى أنه لا يوجد لدى المديرية أى قوائم انتظار أو مسجلين من تلك الفئة ويتم تعيينهم بشكل مستمر داخل المنشآت.

المفاوضة الجماعية

نظمت إدارة المفاوضة الجماعية بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية للعاملين بـ "فندق الوطنية" بأسيوط حضرها 25 عاملا، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع الوعي والجانب المعرفي والثقافي للعاملين بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارة داخل المحافظات.

القوى العاملة باسيوط

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عُقدت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات التى يتم تنفيذها للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت وكيفية تطبيقها من خلال أجهزتها المعنية.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مناقشة بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، وتستكمل المديرية الندوات التوعوية بالمنشآت حسب الخطة التى وضعتها الإدارة وتنفذها وسط العمال داخل أماكن العمل.