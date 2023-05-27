لقاء مع ممثلى النقابات العمالية بقنا والأقصر لتعزيز علاقات العمل

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر لقاءً مع النقابات العمالية بمحافظتي قنا والأقصر، بمقر المديرية بالأقصر.

وذلك بحضور سيد حامد رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا، وعبد النبي سيد يوسف نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حسين محمد رئيس اللجنة للعاملين بالوزارة لمديريتي قنا والأقصر، ورؤساء اللجان النقابية وممثليها، وذلك في إطار جهود المديرية لتعزير علاقات العمل والحوار الإجتماعى مع اطراف منظومة العمل والإطمئنان على تنفيذ أحكام قانون العمل وتوفير حقوقه والوفاء بواجباته على كلًا من طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن .

-إعلانات-

مديرية القوى العاملة بالأقصر

وأوضح هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى دور وزارة القوي العاملة متمثلة في المديرية وما تقوم به من إنجازات تواكب عالم الرقمنة والتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2023، وأهمية دور النقابات والعمل من خلال خطة مشتركة لتحديد التزامات طرفي العملية الانتاجية، من عمال وأصحاب أعمال، والحرص على تعزيز علاقات العمل ودورها في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بجميع قطاعات العمل المختلفة.

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وأضاف مدير المديرية أهمية نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل الحفاظ على سلامة العامل والأفراد ومؤسسات الدولة، ومنوهًا إلى دور مفتشي العمل ومكاتب علاقات العمل ومكاتب التشغيل ومراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة للتدريب عليها لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تم مناقشة بعض اقتراحات الحضور المطروحة في اللقاء أهمها الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص العمل نسبة (5%) لهم وزيادة ندوات التوعية لضمان التواصل الدائم بين كافة الأطراف لتيسير المهام كما اثنى رئيس اتحاد عمال الأقصر وقنا علي الدور والخدمات التي تقدمها الوزارة للمديرية للمواطنين من ابناء المحافظة.

الدورات التدريبية

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية الدورات التدريبية وتنظيم الاختبار النهائى للبرنامج التدريبي على مهنة ( كهرباء التركيبات ) بوحدة التدريب المتنقلة، والذى تم إطلاقها بعد انتقال الوحدة لقرية طحوريا بشبين القناطر، وهى القرية السادسة للوحدة منذ تواجدها على ارض المحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، نوهت فيه إلى انه في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لمبادرة " حياة كريمة " التى تستهدق القرى الأكثر إحتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واستكمالًا لإطلاق وحدة التدريب المتنقلة بقرى شبين القناطر تم الانتهاء من اول البرامج التدريبية التى تم تنفيذها داخل قرية طحوريا تحت إشراف المديرية على مهنة ( كهرباء التركيبات ) والذى تم تنفيذه في الفترة من 8-5-2023 إلى 25-5-2023..

واضاف مدير المديرية: متابعة الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بالوحدة المتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتنفيذًا لإستيراتيجية الوزارة لإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة، وحضر الإختبار النهائى الدكتور ايمن شعبان ومحمود جعفر من إدارة التدريب المهني بالمديرية ورئيس الوحدة المحلية بقرية طحوريا.