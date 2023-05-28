سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر سقوط مطربة عن المسرح بطريقة غريبة.

سقوط مطربة شهيرة من على المسرح

وبينما كانت المغنية تؤدي على المسرح في إحدى حفلاتها صعد أحد معجبيها على الخشبة، فكان رد الفعل الطبيعي من أحد مرافقيها أن يبادر لمنعه الاقتراب منها.

لا أن اندفاع المرافق للخلف أدى إلى سقوط كيباريه عن المسرح المرتفع.

وفيما لم يتبين تاريخ الحفل، إلا أن الحادثة تم توثيقها بكاميرات الجمهور من زوايا مختلفة.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير خاصة في الولايات المتضررة من الزلزال لضمان تصويت المواطنين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأجواء سليمة.

-إعلانات-



سكان المناطق المتضررة من الزلزال

وتوافد سكان الولايات المتضررة من الزلازل، التي وقعت في 6 فبراير 2023، على الانتخابات التركية، وأدلوا بأصواتهم داخل مراكز اقتراع أقيمت في مساكن مسبقة التجهيز.



وفي وقت سابق من اليوم اتخذت السلطات تدابير أمنية لتأمين الانتخابات التركية، اليوم الأحد، وذلك من خلال نشر 600 ألف فرد أمن و73 مروحية لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

انطلاق الانتخابات التركية

وفي صباح اليوم، وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية وسط إقبال كبير من المواطنين الأتراك، من أجل حسم مستقبل بلادهم في أصعب انتخابات شهدتها البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن المواطنين بدأوا في التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي في أنقرة، فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها أمام المواطنين، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى في الرابع عشر من مايو الجاري قد بلغت ثمانية وثمانين فاصل تسعة في % داخل تركيا وتسعة وأربعين فاصل أربعة % في الخارج.

الجولة الثانية من الانتخابات التركية

وكشفت تقارير إعلامية أنه يحق لأكثر من أربعة وستّين مليون تركي التصويت في الانتخابات التركية في ما يقرب من مئة واثنين وتسعين ألف مركز للاقتراع.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي اثبتت تقدم كمال أوغلو إلى أن أردوغان استطاع تحقيق التقدم في الجولة الأولى، بفارق بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 % المطلوبة لحسم الجولة الأولى.

أزمة غلاء معيشية

ومن ضمن الأسباب التي دفعت الأتراك للتصويت لصالح أردوغان في الجولة الأولى، بسبب اداءه القوي وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن كليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.