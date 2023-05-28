600 ألف فرد أمن و73 مروحية لتأمين الانتخابات التركية

الانتخابات التركية، أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن نشر 600 ألف فرد أمن و73 مروحية لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

انطلاق الانتخابات التركية

وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية صباح اليوم الأحد، وسط إقبال كبير من المواطنين الأتراك، من أجل حسم مستقبل بلادهم في أصعب انتخابات شهدتها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المواطنين بدأو في التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وصباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي في أنقرة، فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها أمام المواطنين، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى في الرابع عشر من مايو الجاري قد بلغت ثمانية وثمانين فاصل تسعة في % داخل تركيا وتسعة وأربعين فاصل أربعة % في الخارج.

-إعلانات-

الانتخابات التركية، فيتو

الجولة الثانية من الانتخابات التركية

وكشفت تقارير إعلامية أنه يحق لأكثر من أربعة وستّين مليون تركي التصويت في الانتخابات التركية في ما يقرب من مئة واثنين وتسعين ألف مركز للاقتراع.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي اثبتت تقدم كمال أوغلو إلى أن أردوغان استطاع تحقيق التقدم في الجولة الأولى، بفارق بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 % المطلوبة لحسم الجولة الأولى.

أزمة غلاء معيشية

الانتخابات التركية، فيتو

ومن ضمن الأسباب التي دفعت الأتراك للتصويت لصالح أردوغان في الجولة الأولى، بسبب اداءه القوي وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن كليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم

وتعد تركيا أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث يوجد بها حوالي خمسة ملايين مهاجر، منهم 3.3 مليون سوري، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

وقال المرشح الرئاسي الذي حل في المركز الثالث سنان أوغان، وهو من غلاة القوميين، إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ "النضال المستمر (ضد) الإرهاب"، في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد وحصل أوغان على 5.17 بالمئة من الأصوات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 % مقابل 47.3 % لكليتشدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو أيار قبل أن يعلن أوغان وأوزداغ موقفيهما.