رياضة الأقصر تنظم ندوة تثقيف سياسي بمركز شباب الزينية قبلي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر ندوة تثقيف سياسي لأعضاء مركز شباب الزينية قبلي، وذلك بحضور 30 عضوا من أعضاء المركز ضمن خطة أنشطة المركز.

وأدار الندوة الدكتور حمدي سيد أحمد يوسف، حول كيف يتم تنظيم عمل البرلمان ووضع جدول الأعمال الخاصة به البرلمان وأدواته والفرق بين طلب الإحاطة والسؤال وكيفية إدارة الجلسة البرلمانية.

وأشار صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى دور وزارة الشباب والرياضة، في عمل محاكاة مجلس النواب والشيوخ والذي يتيح الفرصة لأعضاء مراكز الشباب على ممارسة الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار والمساهمة في رفع وعي الشباب ومناقشة قضايا وطنهم بأسلوب علمي.

-إعلانات-

وفي إطار الدور المجتمعي التي تلعبه وزارة الشباب والرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، استمرت التدريبات الأسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر.

وتنفذ التدريبات داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بأسنا - مركز شباب المريس - مركز شباب الحسينات)، ليساهم في نشر الوعي الرياضي لدي الفتايات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا،كما يرفع من روح المعنوية لديهم للإندماج داخل المجتمع الرياضي.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الرياضة بالمديرية وصلاح عز مدير ادارة الرياضة بالمديرية، والاستاذ محمود صابر مشرف المشروع وكابتن حسانى ابو الحجاج. وكابتن شيماء عبد الحاكم مدربين المشروع، برعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.