الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

طائرة تجوب الأجواء الهولندية بلافتة داعمة لأردوغان

طائرة بلافته انتخابية
طائرة بلافته انتخابية لدعم اردوغان،فيتو

الانتخابات التركية، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن مجموعة شباب أتراك قاموا بخطوة مميزة لدعم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

 طائرة لدعم أردوغان 

استأجر 6 شباب أتراك طائرة وعلقوا لافتة مكتوب عليها “الرئيس رجب طيب أردوغان”,

وجابت الطائرة اجواء هولندا، في خطوة مميزة لدعم رئيسهم في انتخابات الجولة الثانية، كما صرح أحد مستأجري الطائرة “ميكائيل أونال” بأنهم تجولوا في الأجواء لمدة 4 ساعات.

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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير خاصة في الولايات المتضررة من الزلزال لضمان تصويت المواطنين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأجواء سليمة.


سكان المناطق المتضررة من الزلزال 

وتوافد سكان الولايات المتضررة من الزلازل، التي وقعت في 6 فبراير 2023، على الانتخابات التركية، وأدلوا  بأصواتهم داخل مراكز اقتراع أقيمت في مساكن مسبقة التجهيز.


وفي وقت سابق من اليوم اتخذت السلطات تدابير أمنية لتأمين الانتخابات التركية، اليوم الأحد، وذلك من خلال  نشر 600 ألف فرد أمن و73 مروحية لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

 

انطلاق الانتخابات التركية 

وفي صباح اليوم، وانطلقت الجولة الثانية من الانتخابات التركية وسط إقبال كبير من المواطنين الأتراك، من أجل حسم مستقبل بلادهم في أصعب انتخابات شهدتها البلاد.

وقالت  وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن المواطنين بدأوا في التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وفي تمام الساعة 8 بالتوقيت المحلي في أنقرة، فتحت مراكز الاقتراع في  تركيا أبوابها أمام المواطنين، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى في الرابع عشر من مايو الجاري قد بلغت ثمانية وثمانين فاصل تسعة في % داخل تركيا وتسعة وأربعين فاصل أربعة  % في الخارج.

 

الجولة الثانية من الانتخابات التركية 

وكشفت تقارير إعلامية أنه يحق  لأكثر من أربعة وستّين مليون تركي التصويت في الانتخابات التركية في ما يقرب من مئة واثنين وتسعين ألف مركز للاقتراع.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي اثبتت تقدم كمال أوغلو إلى أن أردوغان استطاع تحقيق التقدم في الجولة الأولى، بفارق بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50 % المطلوبة لحسم الجولة الأولى.
أزمة غلاء معيشية

ومن ضمن الأسباب التي دفعت الأتراك للتصويت لصالح أردوغان في الجولة الأولى، بسبب اداءه القوي وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوز تحالف يضم حزبه، العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وأحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية إلى دعم الرئيس المخضرم الذي قال إن التصويت لصالحه هو تصويت للاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن كليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

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الانتخابات التركية الجولة الثانية من الانتخابات التركية الرئيس رجب طيب اردوغان انطلاق الانتخابات التركية

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