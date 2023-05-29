الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

أصاب نجيب ساويرس.. مصر أم الدنيا ولو مرضت!!

اتفق مع ما قاله المهندس نجيب ساويرس ردًا على الإعلامي عمرو أديب؛ فحبي  وولائي الأول لبلدي، فبلادي وإن جارت علىّ عزيزةٌ، نحبّ الأشقاء العرب ونقدر لهم وقوفهم إلى جانب مصر في المحن والشدائد.. ومصر أيضًا لم تخذلهم يومًا بل دفعت من دماء الشهداء ما يثبت أنها الأم الرءوم والشقيقة الكبرى التي اختارها القدر لتكون -بحكم الموضع والموقع- رمانة ميزان الاستقرار ورافعة النهضة والتقدم والأمن ليس لمحيطها العربي فقط بل للشرق الأوسط وأفريقيا كلها.

-إعلانات-


قال المهندس نجيب ساويرس على حسابه على تويتر تعقيبًا على ما قاله أديب:"كلامك مش في محله، الولاء الأول لبلدك بغض النظر عن مصالحك.. خانه التوفيق مصر أم الدنيا ولو مرضت أو تعبت تظل أم الدنيا واللي ملوش خير في بلده ملوش خير في أي حاجة! مع احترامي للمملكة وكل التطور اللي بيحصل فيها".


أما عمرو أديب فقد قال:" أنا ملاحظ إن الفنانين لما بيروحوا يغنوا في السعودية لازم يتقطعوا حتت.. ولما بيروحوا يغنوا في دبي أو الكويت أو حتى في تركيا مفيش حاجة بتحصل.. يا ترى مين اللي بيعمل كده وليه؟".

ماذا حدث لقوتنا الناعمة؟!


كل الاحترام والتقدير للمملكة، قيادة وشعبًا؛ ولمواقفها الداعمة لمصر وهو ما يجعل لها مكانة طيبة في قلب كل وطني شريف ولسنا ضد أن تكون قبلة لأهل الفن من عندنا ولا أحب أن نذكرها بمقارنة مع غيرها من دول الجوار أو غير الجوار.. لكننا  نحب أن يحافظ بلدنا على مكانته وريادته الطبيعية..

 

ولست أدرى سببًا لما قاله عمرو أديب ويحمل في طياته دلالة سلبية لا تخطئها عين، وكنت أتوقع منه وهو الإعلامي الأريب مسموع الكلمة أن يفتح حوارًا مجتمعيًا يسأل أهل الذكر: لماذا تتراجع قوتنا الناعمة.. وكيف السبيل لاستعادتها.. ومن المسئول عن سحب البساط  عن أم الدنيا.. وهل يكفي المال وحده وسيلة جاذبة يهرول وراءها فنانونا شرقًا وغربًا؟!

 

 وماذا حدث لمن يقال لهم نجوم في الكرة والتمثيل والغناء الذين باتت أخبار بعضهم لا تسر عدوًا ولا حبيبًا؛ فتارة يظهرون في مشهد مؤسف ومخجل في برامج مقالب تقلل من شأنهم وتظهرهم بمظهر من يتكالب على المال ولو على حساب كرامته وكرامة بلده؛ وينسى هذا النجم أو ذاك أنه سفير يمثل بلده خارج الحدود.. 

 

وتارة يظهر بعضهم بملابس لا تليق بالرجال حتى باتوا مادة للسخرية  تلوكهم ألسنة السوشيال ميديا بكل سوء.. وتارة تتناقل الميديا أخبارهم التي تنضح بخلافات ومشاكل وفضائح زوجية يندى لها الجبين ولا تليق أبدًا بهم كنجوم لهم جمهور يقلدهم ويعتبرهم قدوة ومثلًا أعلى في ظل غياب القدوة الحقيقية!

 

مركز معلومات مجلس الوزراء.. الحلقة المفقودة؟!

حسنًا فعل الرئيس.. فماذا عن وزارة الرياضة!


نحن في حاجة لنوبة صحيان حتى يفيق هؤلاء السادرون في غيهم ويثوبوا لرشدهم ويعرفوا لفنهم قدرهم ويعرفوا لمصر قدرها.. وليقرأ من شاء من هؤلاء وأؤلئك سيرة العظماء من أهل الفن والثقافة والعلم في الزمن الجميل؛ أم كلثوم والعندليب وموسيقار الأجيال، وأمير الشعراء وعميد الأدب العربي وأستاذ الجيل.. وغيرهم من نماذج لم يكونوا أثرياء بالمال بل كانوا أغنياء بالموهبة الحقيقية والفن الملتزم وعزة النفس والشموخ والسمو.. فكانوا بحق صناع النهضة وقدوة الأجيال.. كل الأجيال!

مهندس نجيب ساويرس مصر ام الدنيا ساويرس الأعلامي عمرو أديب الاعلام الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ليس دفاعًا عن عادل إمام!

النجاح لا يأتي من فراغ.. مانشستر سيتي نموذجا!

في حقيقة الدولة الوطنية!

هل وجدتم الفردوس المفقود؟!

رئيس الوزراء.. ورسائل مهمة!!

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

اعرف نتيجتك في البحيرة للصف الثالث الإعدادي

نائبة محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

شعبة المواد الغذائية: 70% ارتفاعًا في أسعار الألبان ومنتجاتها

نشوب حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تنشر صورًا فريدة لألواح الطاقة الشمسية على محطة الفضاء (فيديو وصور)

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

تراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-5-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

حولت مسيرات أوكرانيا لرماد.. ما هي منظومة تور إم الروسية الخارقة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بالتوبة الصادقة ومغفرة الذنوب ومحبة الله

علي جمعة: ترك الصلاة على النبي من الكبائر

الإفتاء توضح حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير

المزيد
الجريدة الرسمية