مشاهد من حفل هيفاء وهبي في مصر، حراسات شديدة وإقبال جماهيري كبير

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات القليلة الماضية حديث مواقع السوشيال ميديا بعد حفلها الذي أحيته أمس السبت بمصر في ممشى “أهل مصر” والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز مشاهد حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بممشى أهل مصر.

حراسات شديدة لهيفاء وهبي في حفلها بمصر

دخلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلي مكان حفلها بمششي أهل مصر وسط حراسات شديدة لتأمينها حتى وصولها إلى المسرح.

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

و ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفلها لمصر بإطلالة جذابة حيث أنها أرتدت فستان قصير لامع و“هاف بوت” طويل.

-إعلانات-

و أشعلت هيفاء وهبي حفلها الذي أقيم في ممشى أهل مصر برقصاتها الشهيرة التي أشعلت حماس الجمهور.

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

و قدمت هيفاء وهبي باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وحرص عدد من الشخصيات الفنية والعامة على حضور حفل النجمة هيفاء وهبي في ممشى أهل مصر ومن أبرزهم الفنانة التونسية درة.

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

وحرصت الفنانة هيفاء وهبي على مصافحة عدد من جمهورها قبل صعودها إلى المسرح.

وعلى الجانب الآخر، كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت الإعلامية نضال الأحمدية تسجيلا صوتيا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” و قالت إنه تسجيل لوالد هيفاء وهبي محمد عبد الحميد.

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

وتعرضت الفنانة هيفاء وهبي لانتقادات لاذعة بعدما نشرت نضال الأحمدية تسجيل صوتي وزعمت أنه لوالد هيفاء وهبي، حيث أعرب البعض عن اندهاشه من تصرف “هيفاء” تجاه والدها.

وقال والد هيفاء وهبي من خلال التسجيل الصوتي الذي نشرته الإعلامية نضال الأحمدية:" أنه يعاني من أزمة صحية شديدة ويعاني من تورم في الوجه والقدمين وضيق بالتنفس كما أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية بتكلفة مرتفعة".

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

وأضاف والد هيفاء وهبي:"أنه ليس لديه رقم ابنته ولا توجد بينهما أي اتصالات منذ زمن" وأكد أنه ليس على تواصل مع والدتها.

أصدرت أسرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بيانا للرد على المقطع الصوتي المسرب التي نشرته نضال الأحمدية وقالت إنه لوالد “هيفاء”.

وجاء نص البيان كالتالي:" بعد أن سربت السيدة نضال الأحمدية مقاطعا صوتيا للسيد محمد وهبي تدعي خلالها بأنه يطلب من ابنته هيفا وهبي المساعدة المالية ليتمكن من القيام بعملية في القلب يهم عائلة السيد محمد وهبي توضيح الأمر".

حفل هيفاء وهبي في مصر، فيتو

وأضاف البيان: منذ بضعة سنوات تقصد المدعو علي كنعان التقرب من والدنا ومحاولة إقناعه بالظهور في مقابلات وبرامج تليفزيونية للحديث عن حياة هيفاء الشخصية وعدم تواصلها معه والإساءة لها ولوالدتها ووالدنا كان في كل مرة يرفض إلى أن استغل كنعان فرصة مرضه بعد أن علم منذ بضعة أيام أنه بحاجة لزرع بطارية في القلب وهي مكلفة.

وواصل: حاول إقناعه بالتواصل مع هيفا بهدف طلب المال، الوالد رفض لكن علي كنعان بالاتفاق مع نضال الأحمدية قال إنه تواصل مع طرف من قبل هيفا وفعلًا اتصل بالوالد أحد الأشخاص مدعيًا أنه من قبلها، قائلًا إن هيفا ووالدتها سوف تتصلان وتلتقيان به وهكذا جعله ينتظر اتصالًا من ابنته هيفا ليعود ويسأل بعدها لماذا لم تتصل به وهكذا يظهر وكأنه هو الذي يود التواصل معها لمساعدته وفقًا لخطتهم الخبيثة طبعًا.

وتابع البيان: أصبح يسأله ما إذا كانت والدة هيفاء تواصلت معه أم لا والوالد يجيبه وقد تم تسريب تلك التسجيلات الصوتية، وقبل كل هذا نضال الأحمدية تواصلت مع الوالد طالبة منه إرسال رسالة صوتية يتحدث خلالها عن وضعه قائلة "بنتك ليش ما عم ترد عليك؟ كيف فيي ساعدك بعتلي رسالة صوتية، إذا هيفا ما ردت عليك أنا بجمعلك المبلغ"، فكان جوابنا لها بأن الوالد ليس بحاجة للمساعدة والحمد لله الأمور جيدة ويعطيكي العافية، وهنا انتهى الحديث وظننا أن الموضوع انتهى.

وأكمل: لنتفاجأ بعدها أن الأحمدية قامت بنشر الرسائل الصوتية أمام الرأي العام دون إذن يهمنا أن نوضح أن السيد محمد وهبي ليس بحاجة للمساعدة، فأبناؤه وأصهرته لا يقصرون وكما هو معلوم ابنه الشهيد كان ضمن مؤسسة لا تتخلى عنه إن لزم الأمر.. بالمختصر لقد تم التخطيط لتوريط الوالد واستدراجه وهو الرجل الذي ناهز التسعين.

واختتم البيان: نحن نرفض المشاركة مع الأحمدية بالإساءة إلى هيفاء وإلى والدنا السيد محمد وهبي بهذا الأسلوب الرخيص وباختصار لو تواصلنا مع هيفا شخصيًا وطلبنا أي شيء منها فهي بالتأكيد لن تقصر... علاقتنا بها قضت بأن نكون بعيدين بسبب انفصال الأهل ليس أكثر ونحن لا نقبل الإساءة لنا ولن نكون شركاء في الإساءة لها أمام الرأي.