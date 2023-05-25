الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة بمركز التوظيف بجامعة عين شمس

مقابلات تجريبية لطلاب
مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة،فيتو

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات.

وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز.

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جامعة عين شمس

وقد اجريت المقابلات علي مدار يومين متتالين 8 و9 مايو وذلك بحضور لفيف من الشركات مختلفة القطاعات مثل ICpedia - Schneider Ejada- Summerge- - El Abd- Linah Farms-.Wadi Food.

وقد تم إجراء أكثر من 260 مقابلة للطلبة والطالبات من جامعة عين شمس هذا إلي جانب حضور أكثر من 60  طالب وطالبة جلسات ارشادية بهدف إتاحة الفرص للطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية لمقابلة الخبراء أصحاب المهارات والمعارف والخبرة العملية لإرشادهم لصناعة قراراتهم تجاه مسارهم المهني.  
  
وينظم المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة هذه الفعالية للمرة الاولى منذ عامين وذلك من منطلق إيمانه بأهمية تأهيل وتطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي وإمدادهم بالمهارات اللازمة استعدادًا لسوق العمل.  
  

جامعة عين شمس تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري

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وفي سياق آخر افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.

 

الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب 


ويأتي ذلك بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة  الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر خلال الفترة من 24 - 26 مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

 

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جامعة عين شمس الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس

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