رئيس مياه القناة: إعلان حالة الطوارئ بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن إعلان حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق الشركة بإقليم القناة الثلاث" " السويس والإسماعيلية وبورسعيد "، وذلك استعدادا للطقس السيئ، وتحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

التعامل الفورى مع حالات الطوارئ

وأكد اللواء عبد الحميد، أن هناك فرق طوارئ في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، لافتا إننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

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مراجعة خطط الانتشار

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة خطة الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات»، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

عقد اجتماع موسع

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومديري العموم، وذلك للمتابعة الميدانية ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة للطقس السيئ المتمثلة في الأمطار والسيول، والتعامل الفوري لأي تجمعات لمياه الأمطار، لافتا التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ على أكمل وجه.

ومن جهة أخرى كانت قد حذرت محافظة الإسماعيلية، المواطنين من حالة الطقس السئ التي ضربت المحافظة منذ مساء الأمس والتي تمثلت في شدة سرعة الرياح المحملة بالأتربة.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وذلك نظرا لإنعدام الرؤية في بعض المناطق، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأشجار واعمدة الإنارة والمنازل وشرفاتها بخاصة المنازل القديمة خلال ركن السيارات.

ومن جه أخرى نشر المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عدد من الإرشادات التي تهدف إلى توعية المواطنين خلال فترة العواصف والتي كان من أهمها غسل الوجه والعينين باستمرار، السير بعيدا عن اللوحات المعلقة واعمدة الإنارة، وارتداء نظارات الشمس عند الخروج من المنزل، وغلق النوافذ والابواب.