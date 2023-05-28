الأحد 28 مايو 2023
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أخبار مصر

شركة خدمات الملاحة الجوية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الأيزو للمرة الثانية

وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO-9001-2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV) وذلك للعام الثانى على التوالى ولمدة ثلاث سنوات.

 

واجتازت الشركة  الوطنية لخدمات الملاحة الجوية جميع  المراجعات والتدقيقات الخاصه بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية؛ وهو ما يأتى في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدني المصرى فى شتى المجالات.

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تجديد شهادة الأيزو لشركة خدمات الملاحة الجوية

شهادة الأيزو 

وبهذه المناسبة هنأ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على هذا النجاح، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل العاملين في شركة الملاحة الجوية والتزامهم بتطبيق كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو كما يؤكد على حرص وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة فى رفع مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال إتباع أفضل المواصفات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية مما يعزز  من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ويسهم في الارتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدني المصري.

 

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية 

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا النجاح جاء في ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق فى تطوير منظومة الملاحة الجوية من خلال استحداث الأنظمة الرادارية بأحدث التقنيات العالمية بما يجعل المجال الجوي المصري في مصاف المجالات الجويه المرنه، وكذلك تطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدي البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر  المصرى.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محى الدين عزمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى أن تجديد شهادة الايزو للمرة الثانية على التوالي يؤكد على حرص وإلتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الدولية فى مختلف القطاعات، مضيفًا أن الشركة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى والمطارات المصرية، لافتا أن الشركة قد نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتشغيلة وحصولها على شهادة الأيزو من الشركة العالمية المانحة(DNV) بعد اجتيازها لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الايزو القياسية الدولية.

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الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية شهادة الايزو وزارة الطيران المدني قطاع الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني

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