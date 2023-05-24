مستشفى مصر للطيران يحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين لمنع انتشار العدوى

قام فريق إدارة مكافحة العدوى بمستشفى مصر للطيران برئاسة هشام الشرقاوى بعمل احتفال باليوم العالمى لغسل الأيدى والذى تقوم منظمة الصحة العالمية بالاحتفال به من شهر مايو من كل عام.

ويأتي ذلك من منطلق حرص مستشفى مصر للطيران برئاسة السيد الدكتور أيمن صلاح على مواكبة المبادرات المحلية والعالمية، يعد هذا اليوم فرصة للتصميم على المضى قدما لتحقيق نسب عالمية لمستشفانا فى نظافة الأيدى وابتكار طرق إبداعية للتشجيع على ذلك.

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منع انتشار العدوى بالمنشآت الطبية



حرص أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة على الحضور وأكد على ضرورة اتباع الطريقة السليمة لغسل الأيدى لمنع انتشار العدوى بالمنشآت الطبية والذى بدوره يمنع تفشى الأمراض وكذلك يمنع وجود الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وقد شدد على ضرورة تثقيف وتدريب العاملين بالمنشآت الصحية والمرضى وذويهم إيمانا بأهمية نظافة الأيدى لجميع الفئات.

غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة



الجدير بالذكر أن غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة يؤدى إلى:-

- تقليل نسبة الأمراض التنفسية.

- تقليل نسبة الوفيات بنسبة 50% فى أمراض الإسهال لدى الأطفال.

-منع مليون حالة وفاة سنويا.

-منع الأمراض المنقولة بالغذاء.

-تقليل نسبة الغياب بالمدارس بنسبة 20%.



وفي سياق متصل ونجح مستشفى مصر للطيران، في تحديث وتطوير العديد من الخدمات الطبية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع العاملين بقطاع الطيران وأسرهم وأصحاب المعاشات.

وتهدف عمليات تطوير الخدمات الطبية بمستشفي مصر للطيران، ضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والدوائية إيمانًا بما يليق باسم ومكانة مصر للطيران.

الخدمات الطبية بمستشفي مصر للطيران

وتقدم «فيتو» أبرز خطوات تطوير الخدمات الطبية بمستشفى مصر للطيران وهي:

افتتاح وحدة التطعيم ضد ڤيروس كورونا لخدمة العاملين بقطاع الطيران وأسرهم والمعاشات، بلغ عدد متلقي التطعيم منذ افتتاح الوحدة منتصف عام ٢٠٢١ وحتى نهايته ما يقرب من 50 ألف حالة (من العاملين بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وأسر العاملين وأصحاب المعاشات).

واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى والمطار والمجمع الإداري ما يقرب من ٥٢ ألف حالة اشتباه كورونا، تم التعامل معها حسب بروتوكول علاج وزارة الصحة واعتماد أولى خطوات التسجيل رسميًا لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.