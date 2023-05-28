كامل الوزير يلتقي العاملين بشركة مارترانس للنقل البحري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وبدأ الوزير حديثه مع العاملين بالإشارة إلى أنه منذ عودة تبعية القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة في أعمال النقل البحري لتكون احدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

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ولفت إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وان يقوم كل موظف بتأدية مهامه وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الاداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وادارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الاعمال.

وزارة النقل

كما اكد الوزير انه يتم تطبيق نظام الارباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة، لافتًا إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقيام ادارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة بحيث تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص.

تطبيق نظام الارباح للشركات

واستمع الوزير لآراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى أداء الشركة ولتعظيم الايرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة - ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة.

وأعقب ذلك ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2022 والتى أظهرت الزيادة فى الأرباح المحققة مقارنة بالعام السابق وقد وجه الوزير مجلس ادارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتايج اعمال الشركة لمضاعفة الايرادات بصفة مستمرة.