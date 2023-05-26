النقل تعلن خدمة جديدة لركاب القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت وزارة النقل توفر أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر.

كما توفر الوزارة أماكن انتظار للسيارات بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

مشروع القطار الكهربائي

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم ب 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بـ 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات (غاز طبيعي) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس.

يذكر أن القطار السريع تكون من ثلاثة خطوط بأطوال حوالي 2000 كم و60 محطة كالتالي:

- الخط الأول يمتد من العين السخنة - حدائق أكتوبر -الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم و22 محطة.

- الخط الثاني يمتد من محطة أكتوبر - الفيوم / بني سويف - مدينة ابو سمبل بطول 1400 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى، و35 محطة.

- الخط الثالث يمتد من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا ) ثم يمتد شرقا حتى الغردقة ثم إلى ميناء سفاجا بطول حوالى 225 كم، عدد 3 محطات.

مشروع القطار الكهربائي

ويبلغ طول مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT نحو 105 كم بعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

الهيئة القومية للأنفاق

وكانت الهيئة القومية للأنفاق قد نفت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال).

وأكدت الهيئة أنه خبر لا أساس له من الصحة وأن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 ويعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمه قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.