وزير التعليم يصل الوادي الجديد لتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

وصل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الاحد، إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المدارس والاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية.

امتحانات الدبلومات الفنية

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله في مستهل الزيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازي، تفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

ويعقد الوزير أيضا، خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2550) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (184204) أعضاء داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين... إلخ)، بالإضافة إلى أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركزًا على مستوى الجمهورية، وعدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (5060) عضوًا، بجانب عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات البالغ عددهم (51051) عضوًا.

- يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، وعدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة.

وتستعرض الوزارة الإجراءات التي اتخذت لحسن سير الامتحانات هذا العام والتي تتضمن الإنتهاء من طباعة كافة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – مزدوج) والتكنولوجيا التطبيقية، كما قامت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بإصدار التكاليف الخاصة بالسادة المرشحين لوظيفتي (رئيس – مراقب أول) لجنة سير وعددهم (5100) عضو للدور الأول فقط، وتم تسليمها للجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات.

كما قامت لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات بإعداد التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (سير الامتحان – تقدير الدرجات) بإجمالي (235255) عضوًا وسيتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 10 /5 /2023، إضافة إلى أنه تم تكليف مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.

كما تم تأكيد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددًا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب – انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.