تامر مصطفى يحذر لاعبي إنبي قبل مواجهة الأهلي

الأهلي ، حذر تامر مصطفي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي لاعبيه من النشوة التي يعيشها فريق الأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب مدرب إنبي لاعبيه بالتركيز وتقديم مباراة جيدة أمام فريق كبير مثل الأهلي الذي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

كما حذر لاعبي إنبي من الأخطاء امام الأهلي واستغلال أقل الفرص أمام مرمي الأحمر لأن الفرص التي تتاح أمام الفريق الكبيرة لا تعوض.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق نادي إنبي بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ترتيب إنبي بالدوري

ويمتلك فريق إنبى رصيد 36 نقطة يحتل بها المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى جمعها من 28 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفًا بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 34 هدفا.

لاعبي الاهلي،فيتو

مشوار إنبى بالدوري الموسم الحالي

وخاض فريق إنبى 28 مباراة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل مواجهة الاهلي غدا حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في 12مباراة واحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفا ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

مباريات إنبى بالدوري الموسم الحالي

1- إنبى 1 -1 بيراميدز الجولة الأولى بالدورى

2- إنبى 1-2 طلائع الجيش الجولة الثانية بالدوري

3- إنبى 0-2 المصرى البورسعيدي الجولة الثالثة بالدورى



4- انبى 1-1 الزمالك الجولة الرابعة بالدوري

5- إنبى 3-2 البنك الأهلى الجولة الخامسة بالدوري

6- إنبى 0- 0 حرس الحدود الجولة السادسة بالدوري

7- إنبى 2-3 المقاولون الجولة السابعة بالدورى

8- إنبى 1-2 الأسماعيلى الجولة الثامنة بالدوري

9- إنبى 0-2 أسوان الجولة التاسعة بالدوري

10- إنبى 0-0 الداخلية الجولة العاشرة بالدوري

11- إنبى 2-1 الاتحاد السكندري الجولة الحادية عشر بالدوري

12- إنبى 0-2 الأهلى الجولة الثانية عشر بالدوري

13- إنبى 0-1 غزل المحلة الجولة الثالثة عشر بالدوري

14- إنبى 2-3 فيوتشر إف سى الجولة الرابعة عشر بالدوري

15- إنبى 1-0 فاركو الجولة الخامسة عشر بالدوري

16- إنبى 0-2 سموحة الجولة السادسة عشر بالدوري

17- إنبى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة عشر بالدوري

18- إنبى 1-2 ببراميدز الجولة الثامنة عشر بالدوري

19- إنبى 0-0 طلائع الجيش الجولة التاسعة عشر بالدوري

20- إنبى 1-2 المصرى البورسعيدي الجولة العشرين بالدوري

21- إنبى 2-0 الزمالك الجولة الحادية والعشرين بالدوري

22- إنبى 2-1 البنك الأهلى الجولة الثانية والعشرين بالدوري

23- إنبى 1-0 حرس الحدود الجولة الثالثة والعشرين بالدوري

24- إنبى 2-1 المقاولون العرب الجولة الرابعة والعشرين بالدوري

25- إنبى 1-3 الاسماعيلي الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

26- إنبى 2-0 أسوان الجولة السادسة والعشرين بالدوري

27- إنبى 1-1 الداخلية الجولة السابعة والعشرين بالدوري

28- إنبى 1-0 الاتحاد السكندري الجولة الثامنة والعشرين بالدوري