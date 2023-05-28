الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

أطعمة ومشروبات لترطيب جسمك خلال موجات الصيف الحارة

اطعمة ومشروبات لترطيب
اطعمة ومشروبات لترطيب الجسم، فيتو

أطعمة ومشروبات لترطيب جسمك، هو كل ما تحتاجه هذه الأيام، مع موجات الحر المتلاحقة، خاصة لمن تضطرهم الظروف للخروج خلال فترة الصباح، ويتعرضون لأشعة الشمس المحرقة، الأمر الذي قد يصيب البعض بالجفاف، مما يتطلب ضرورة تعويض التعرض للجفاف بشرب الكثير من الماء، والسوائل المختلفة.

 

ويؤكد الأطباء وخبراء التغذية على ضرورة الإكثار من شرب المشروبات الطبيعية، كالأعشاب الطبيعية والعصائر الطازجة، مع مجموعة من الخضروات الطازجة؛ التي تمد الجسم بالطاقة وتحميه من تأثير الشمس المحرقة، مع ضرورة التقليل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية وأي مشروبات تحتوي على الكافيين، لأنها مشروبات تزيد من حالة الجفاف.

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وتؤكد دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من المشروبات والأطعمة الطبيعية، التي يمكنها أن تساعد في خفض حرارة الجسم بشكل طبيعي، والتي يمكن وضعها في الزجاجات التي تحتفظ بالسوائل المثلجة، واصطحابها معهم في أي مكان، حتى يحموا أنفسهم من التعرض للجفاف، فيتم تناولها على مدار اليوم.

 

مشروبات منعشة لمواجهة الموجات الحارة

مشروبات تحمي من العطش

وتستعرض دكتورة مروة في السطور التالية، أهم المشروبات التي يمكن تناولها خلال الموجات الحارة، وطوال فصل الصيف.

 

مشروب الحبهان 

يصنع مشروب الحبهان، كما يصنع الشاي، وهو يعمل على الحد من حرارة الجسم بشكل طبيعي. 

 

عصير الخيار

من أفضل المشروبات التي يمكنها أن تخفض حرارة الجسم في فصل الصيف، ويمكن عمله عصير، مع تخفيفه بالقليل من الماء.

 

المياه بالسكر 

عندما الشعور بارتفاع في درجة حرارة جسمك، يمكن تناول كوب من الماء المحلى بالسكر، فتناوله على معدة فارغة يعمل على تخفيض درجة الحرارة في الجسم.

 

عصير الليمون

تناول عصير الليمون أكثر من مرتين في اليوم، يعمل على خفض حرارة الجسم، كما يمكن إضافة العسل، للمزيد من التحكم في حرارة الجسم.

 

عصير البطيخ 

والذي انتشر بشكل كبير، ويمكن تناولت عصير البطيخ، فهو جيد للمعدة، كما يمكنه خفض على حرارة الجسم بشكل سريع.

 

الشمر 

  يتم نقع بذور الشمر في الماء طوال الليل، وصباحا تكون جاهزة للشرب  لخفض حرارة الجسم. 

 

ماء جوز الهند 

  شرب ماء جوز الهند واحد من أفضل العلاجات للحد من حرارة الجسم ومحاربة المشاكل الصحية مثل جفاف الصيف. 

 

الحلبة 

  وهي واحدة من العلاجات المنزلية الأكثر شعبية للحد من حرارة الجسم، فشرب الحلبة كل يوم يواجه حرارة الصيف، ويساعد من يعاني من ارتفاع حرارة الجسم.

 

الشاي الأخضر المثلج

إن كان المتعارف عليه أن شرب الشاي الأخضر يساعد على لفقدان الوزن وتعزيز الجهاز المناعي، فالشاي الأخضر المثلج يحمي من أشعة الشمس، ويساعد في الوقاية من سرطان الجلد الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية.

 

اطعمة تنعشك خلال الحر

اطعمة تجدد نشاطك

وتؤكد دكتورة مروة، أن هناك مجموعة من الخضروات الطازجة، التي يمكنها أن تزيد قدرتك على مواجهة الحر والشمس، والحفاظ على حرارة جسمك، هو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

الأسماك

تعتبر الأسماك من الأطعمة المفيدة لعكس أضرار أشعة الشمس، وبالتحديد سمك "السلمون" الذي يحتوي على الدهون الجيدة، التي تحمي البشرة من الالتهابات التي تسببها أشعة الشمس، وترطب الجلد.

 

الخضروات الورقية

البروكلي والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية تحمي من أشعة الشمس، وتمنع التهاب الجلد، كما أن بعض الأبحاث الطبية أشارا إلى أنها تحمي من الاصابة بسرطان الجلد.

 

الشوكولاتة الداكنة

وهي تلك الشوكولاتة التي يمثل الكاكاو النسبة الأكبر من مكوناتها، فهي تحمي من أثار أشعة الشمس على الجلد، كالحروق وتلف الخلايا، كما أنها تحافظ على الجلد رطبا.

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