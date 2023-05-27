ضبط 15 طن ملح وجبنة رومي مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بدمنهور (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية والأستاذ سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية بحملة تموينية مكبرة بمركز دمنهور.



أسفرت عن ضبط 10 أطنان ملح مجهول المصدر بأحد مصانع الألبان و400 قرص جبنة بإجمالي 5 أطنان جبنة رومي مجهولة المصدر وتم التحفظ عى المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



وفي إطار متصل، قامت المديرية التموين بشن حملات تموينية خلال الأيام الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار ).

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أسفرت عن ضبط 370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع،بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



وبحملة مماثلة بشبراخيت تم ضبط 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط 480 قرص مبيد حشري محظور الإستخدام بأحد محلات بيع المبيدات و14 عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية بالإضافة إلى 390 لتر منظفات مجهول المصدر، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية مختلفة الأنشطة.

وبمركز كفر الدوار تم ضبط مخبزين لتصرفهم في 19 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق ربح غير مشروع ومخبز بلدي قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و5 مخابز بلدية توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري،كما تم تحرير محضر جنح ضد ثلاجة تبريد وتجميد لعدم تقديم البيان الشهري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.