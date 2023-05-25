مدير تموين الجيزة لـ فيتو: توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن توريد القمح

قالت هالة غريب، مدير التموين بالجيزة: إنه سيتم صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال ٢٤ ساعة من أعمال توريد القمح، مشددة على توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد ، تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من وزارتي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.

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وأكدت أن الإدارة بجميع فريق عملها تواصل جولاتها المرورية على كافة صوامع الذهب الأصفر (القمح) للتأكد من سير عمليات توريد القمح من المواطنين، مشيرة إلى أنه يتم يوميا استقبال آلاف من المواطنين لتوريد أطنان من القمح وشرائه منهم مقابل مبالغ مالية يتم دفعها لهم فور توريد القمح منهم.

وأكدت أن عملية توريد القمح من المواطنين تتم في سهولة ويسر، وقالت إن الوضع مستقر بدون حدوث أي قلق.

وأضافت مديرة مديرية تموين الجيزة لـ"فيتو"، أنه يتم توريد القمح داخل الصوامع لحفظها فور توريدها، مشيرة إلى أنه يتم المرور اليومي على مطاحن، وصوامع وهناجر وبناكر استقبال الاقماح المحلية على مستوى المحافظة من خلال لجان فرز واستلام الأقماح المحلية بالاشتراك مع مسؤولي إدارة الصيانة والمطاحن

ابرز صوامع القمح في الجيزة

عن أماكن تلقي القمح من المزارعين أوضحت مديرة تموين الجيزة أنه يتم توريد القمح بصوامع بنى سلامة، فيصل، السويحى، إمبابة، الهرم، أوسيم فور فرز القمح وتنقيته لحفظها.

حظر نقل القمح

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلي أو استخدامه كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامهم للقمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

المخزون الاستراتيجي من القمح

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي من القمح بلغ 5.9 شهر، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري للقمح يصل إلى 800 ألف طن.

وأضاف: أما بالنسبة للمخزون الاستراتيجي للزيت فيصل إلى 5 شهور.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى إلى توفير اللحوم من كافة الجهات، والاتفاق مع جيبوتي على ضخ اللحوم، فضلًا عن استمرار تدفق اللحوم من الجانب السوداني.