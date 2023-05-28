نصائح لمواجهة العواصف الترابية لمرضى الحساسية

بدأت من الأمس عاصفة ترابية، ومن المتوقع أن نواجه اليوم عواصف ترابية مماثلة، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، مما يتطلب ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة لمن يعانون من بعض الأمراض، كمرضة حساسية الصدر، والربو، وحساسية الجيوب الأنفية.

نصائح للحماية من العواصف الترابية

عاصفة ترابية

وفي السطور التالية، نستعرض أهم النصائح التي تشمل على طرق الحماية من آثار العواصف الترابية على الصحة، بالنسبة لكل الفئات، وبشكل خاص للأكثر تعرضا للأذى من جراء هذه العواصف.

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لا تخرج من البيت

يؤكد الدكتور سامى أبو زيد إخصائى أمراض المناعة أنه من الخطر تعرض الأطفال لمثل هذه العاصفة، لأنها تؤثر بشكل سلبى فى العين والصدر والأنف، خاصة مرضى حساسية العين وحساسية الصدر والربو، وحساسية الجيوب الأنفية، وتسبب العاصفة الترابية التهابات شديدة بالعين وتهيج الأغشية المخاطية بالأنف، إلى جانب الإصابة بحالات من السعال الشديد لمرضى حساسية الصدر.

وأضاف دكتور أبو زيد، أنه على كل شخص سواء كان مريضًا بالحساسية أو غير مريض أن يتجنب الخروج من المنزل في هذا الطقس السيئ لحين انتهاء العاصفة، وذلك لحمايته من آثارها السلبية التي قد تؤثر في العين والجهاز التنفسي بشكل عام.

نصائح عامة لمرضى الحساسية

حساسية الأنف

ويقدم دكتور أسامة صبحى، استشارى الأمراض الصدرية، أهم النصائح التي يجب اتباعها خلال العاصفة للحفاظ على الصحة.

يفضل تجنب الخروج اليوم أو بالتحديد أثناء العاصفة، ولكن في حالة الضرورة يجب ارتداء الكمامات والملابس الثقيلة، بالإضافة إلى البخاخة لمرضى الربو والحساسية؛ وذلك للاستعداد السريع لعلاج أزمة الاختناق في أي وقت.

وفي حالة الجلوس بالمنزل أثناء العاصفة لابد أيضا من إغلاق النوافذ جيدًا لمنع دخول الاتربة داخل المنزل مع ارتداء الكمامات؛ وذلك للتحصين أكثر ضد العاصفة.

ارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن الصوف والأقمشة الصناعية؛ لأنها تزيد من تهيج الجيوب الأنفية، مع ضرورة استخدام اللحاف الفيبر لتغطية الأطفال أثناء النوم.

في حالة الشعور بالاختناق وعدم التنفس بشكل جيد يجب الاستحمام بماء فاتر مباشرة لمدة 15 دقيقة؛ وذلك للتخلص من الاختناق وبعد ذلك تناول المشروبات الدافئة وعدم الخروج من المنزل لمدة 24 ساعة.

أهم الأطعمة والمشروبات

ينصح دكتور أسامة صبحى، استشارى الأمراض الصدرية بضرورة الإكثار من تناول السوائل الدافئة والمياه خلال اليوم، وخاصة للحوامل والأطفال مع ضرورة غسل الوجه بالماء العادى للأطفال وللرضع.

التركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين سى والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي؛ وذلك لتجنب الإصابة بأي مرض من الأمراض المصاحبة للعاصفة الترابية مثل الزكام، الإنفلونزا، الجيوب الأنفية.

مرضى الربو والحساسية

مرضى حساسية الصدر سواء من الكبار أو الصغار هم الذين عرضة للخطر؛ بسبب العاصفة الترابية التي هبت على مصر، وذلك لوجود مشاكل لديهم بالجهاز التنفسي ومع كثرة التراب قد تعرضهم لحالات سعال شديدة قد تصل إلى حد الاختناق.

فعلى كل مريض حساسية أن يلزم المنزل اليوم وممنوع الخروج في الشرفة أو التعرض لتراب عاصفة اليوم، وعلى الأم أن تهتم بالأطفال الذين يعانوا من الحساسية عن طريق عدم الخروج من المنزل وإغلاق نوافذ المنزل جيدا، وتقديم السوائل الدافئة وتجهيز دواء الحساسية المناسب خاصة جلسات بخار الماء التي تعمل على توسيع الجهاز التنفسي؛ مما يساعد مريض الحساسية على التغلب على هذه العاصفة.

حساسية الأنف أسبابها

مرضى حساسية العين

مرضى حساسية العين من الفئات التي تتأثر بالعاصفة لذلك ينصحهم دكتور أسامة صبحى، استشارى الأمراض الصدرية بعدم النزول من المنزل، وفي حالة الخروج يجب ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية وغسل العين جيدًا بالماء الفاتر، واستخدام قطرات الدموع الصناعية بكثرة، وقطرات الوقاية من الحساسية.

مرضى الجيوب الأنفية

ومن يعانون من التهابات الجيوب الأنفية من الفئات التي تعاني من أي أتربة، لذلك يحتاجون للمزيد من الحرص خلال هذه العواصف الترابية.



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