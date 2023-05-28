رينو تطلق سيارتها الرياضية بخيارات متعددة

تجري شركة رينو المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاستعدادات لطرح سيارتها رينو داستر صغيرة الحجم في عام 2024 بتصميم مستوحى من طرازات Bigster، معتمدة على منصة CMF-B التي تُستخدم في سيارات نيسان جوك وميكرا وميتسوبيشي كولت وASX وسانديرو وجوجر ولوجان وبيجستر المقبلة.



وتتميز السيارة بعناصر تصميم مماثلة لبيجستر مثل المصابيح الأمامية الرفيعة LED، والمصابيح الخلفية المثلثة، وأقواس العجلات الصندوقية، والاكصدامات الكبيرة.



المواد البلاستيكية القاسية

وستحتفظ السيارة بكمية لا بأس بها من المواد البلاستيكية القاسية على لوحة القيادة وبطاقات الأبواب ووحدة التحكم المركزية. ومع ذلك، يمكن لمصممي رينو أن يجدوا طرقًا ذكية لتعزيز الجودة من خلال الفرش للمقاعد - خاصةً في الطراز Extreme الرائد الذي أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة. ومن المتوقع أن ينمو طول داستر الجديد مقارنة بالطراز الحالي، الذي يبلغ طوله 4341 ملم وسيؤدي ذلك إلى توفير مساحة أكبر للركاب وأمتعتهم.





محركات داستر الجيل المقبل

وفيما يتعلق بالمحركات، من المحتمل أن يستمر المحرك التوربيني سعة 1000 سي سي ثلاثي الأسطوانات في العمل كخيار في كل من إصدارات البنزين والوقود الثنائي (LPG).

ومع ذلك، نظرًا للوائح انبعاثات Euro 7 الأكثر صرامة، فمن المتوقع إزالة خيار الديزل. وبدلًا من ذلك، يمكن تقديم مجموعة المحركات الهجينة الخفيفة والهجين، مما يضمن الامتثال لمعايير الانبعاثات الأكثر صرامة مع توفير كفاءة محسنة للوقود وتقليل التأثير البيئي.





نسخة كهربائية محتملة من داستر

ويجمع هذا الإعداد الهجين بين محرك بسعة 1600 سي سي ومحركين كهربائيين، وبطارية 1.2 كيلو وات في الساعة، بقوة 138 حصانًا وتوفر نطاق قيادة يبلغ 900 كيلومتر مع الجر الأمامي. وهناك أنباء عن نسخة كهربائية بالكامل. وسيصنع الجيل الجديد في رومانيا وسيقدم ربما في خريف 2023 مع بدء المبيعات في 2024.

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