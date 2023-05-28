الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
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منوعات

هل تعرف ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان؟!

طالب يسأل رائدي الفضاء،
طالب يسأل رائدي الفضاء، فيتو

أجرى رائدا الفضاء السعوديان في بثٍ مباشر، تجارب علمية توعوية مع طلاب المدارس في المملكة، كما أجابا عن عدد من الأسئلة التي وجهها لهما الصغار.

وفي مقطع نشرته الهيئة السعودية للفضاء على تويتر، أمس السبت، سأل أحد طلاب الصف السادس الابتدائي، "ماذا يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟".

 

فما كان من رائدة الفضاء ريانة برناوي، إلا أن أجابته قائلة "إنهم يجلبون طعامًا مجمدًا معهم من الأرض، ثم يضعون عليه الماء فيصبح جاهزًا للأكل بعد خمس أو عشر دقائق".

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كما عرضت عليه بعض النماذج، وأضافت أن لديهم العديد من أنواع الأكل.

 

تجارب علمية

وبدأت اليوم أولى التجارب العلمية حول الفضاء، التي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من السعودية، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

 

وسينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءًا بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية أمس، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة  اليوم الأحد، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها غدا الاثنين.

يشار إلى أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لاسلكيًا خاصًا بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية.

 

توثيق المرور فوق مكة المكرمة من الفضاء 

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" فيديو التقطته من الفضاء ل مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

وقالت برناوي عبر مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر: "السعودية كلها منوِّرة.. انظروا سأحاول التصوير.. هذا كما ترونه هي مكة وهذا هو الحرم، انظروا كيف مكة منوّرة".

وحاولت الرائدة السعودية تصوير المدينة، إلا أنها ذكرت أن محطة الفضاء الدولية قد تجاوزتها لأنها تسير بشكل سريع.

وختمت مقربة تصوير الفيديو على الحرم المكي، قائلة: "ماشاء الله، تبارك الله".

مركبة دراجون تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية وعلى متنها رائدا الفضاء السعوديان

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