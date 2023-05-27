الأحد 28 مايو 2023
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دين ودنيا

الأوقاف تفتتح 8 مساجد الجمعة القادم

افتتاحات المساجد
افتتاحات المساجد الجديدة،فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستفتتح 8  مساجد يوم الجمعة القادم الموافق 2 / 6 / 2023م، منها (7) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1163) مسجدًا منها (939) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(224) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. الكبير – الشبلي - الجمالية
مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود
3. النور – بشير أغا - الرحمانية
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ
4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم
5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب 
 

مديرية أوقاف الجيزة
6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر
 

مديرية أوقاف القليوبية
7. التوحيد – الفاروقية –  بنها أول
 

ثانيًا: مساجد الصيانة: 
 

مديرية أوقاف قنا
1. الرشايدة – الحلفاية  قبلي – نجع حمادي

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ونشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو ٢٠٢٣م والتي جاءت على النحو التالي: 

 

الجمعة الأولى ٢ يونيو  ٢٠٢٣م: احترام الكبير.

 

الجمعة الثانية ٩ يونيو ٢٠٢٣م: الحج رحلة إيمانية.

 

الجمعة الثالثة ١٦ يونيو ٢٠٢٣م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

 

الجمعة الرابعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

 

الجمعة الخامسة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

 

وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن رسالة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أدت رسالتها، وأنها كانت لجمعة واحدة فقط هذه الجمعة لارتباطها بموضوع الخطبة: فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ لنجمع بين الدعوة والتطبيق.

 

وأضاف رئيس القطاع الديني، أما مجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) عقب المقارئ القرآنية وفي البرنامج الصيفي للطفل وغيرها فيتم تنسيقها مع القائمين على هذه الأنشطة.

 

وتابع: وأما إطلاق حملة التعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) والتي سنطلقها يوم الأحد القادم 28/5/2023م بإذن الله تعالى من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" فهدفها بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره. 

 

وأشار الى أن الحملة تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"،  وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".

 

كما أن من يتبع سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم) فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون غشاشا، ولا مستغلا، ولا محتكرًا، ولا محلًا للحرام، بل وقّاف عند حدود الله.

 

 

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