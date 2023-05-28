اليوم، افتتاح معرض رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر بمكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن افتتاح معرض “رحلات التفتيش الأثري إلى صعيد مصر في القرن التاسع عشر، وأرشيف إدوارد تودا"، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 2:00 مساءً بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل

يقدم المعرض الممتد داخل المكتبة خلال الفترة من 28 مايو الحالي إلى 5 يونيه القادم، مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي جمعها إدوارد تودا إي جويل (1852-1941)، والذي عمل نائبًا للقنصل الإسباني بالقاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و1886.

وتُعد الصور المختارة درة مجموعة «تودا» الفوتوغرافية؛ حيث إنها توفِّر معلومات حول طرق وأساليب عمل مصلحة الآثار المصرية في مجال التوثيق الأثري خلال القرن التاسع عشر، وعلى وجه التحديد في سياق رحلات التفتيش السنوية إلى صعيد مصر.

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