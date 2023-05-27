الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يكتسح أبها بثلاثية

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

 الدوري السعودي، اكنسح فريق نادي الهلال نظيره أبها، بثلاثية نظيفة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي.

أحرز هدف الهلال محمد القحطاني في الدقيقة ١١ من المباراة وعزز التقدم اوديون ايجالو في الدقيقة ٤٤ من المباراة  تم اضاف عبدالله الحمدان الهدف الثالث في الدقيقة 87

تشكيل الهلال أمام أبها بالدوري السعودي 

حراسة مرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، أندريه كاريلو.

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خط الهجوم: القحطاني، أوديون إيجالو، فييتو.

ويحتل الهلال، المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 56 ينما يأتي أبها، في المركز الحادي عشر، برصيد 33 نقطة.

تاريخ المواجهات بين أبها والهلال

وسبق للهلال وأبها أن التقيا في 9 مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، شهدت 6 انتصارات للهلال، مقابل فوز وحيد لأبها، وتعادلين، كما سجل الهلال 21 هدفًا واستقبل 10 أهداف من أبها.

وكانت مباراة الدور الأول، قد شهدت فوز الهلال على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشرة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وفاز على ثنائية الهلال عن طريق جانج هيون سو وسالم الدوسري ركلة جزاء، بينما سجل عبد الفتاح آدم هدف أبها.

الهلال السعودي، فيتو

ميسي

ووضع نادي الهلال السعودي، خطة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الهلال على يقين بأن التعاقد مع سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، سيلعب دورًا كبيرًا في عملية إقناع ميسي بقبول الانتقال للفريق السعودي، نظرًا للعلاقة المميزة التي تجمع كلا اللاعبين.

وأضافت الصحيفة، أن بوسكيتس يمتلك عرضا من إنتر ميامي الإمريكي، وآخر من الهلال بقيمة 15 مليون يورو في الموسم (معفاة من الضرائب).

وأشارت إلى أن إدارة الهلال قدمت عرضًا لميسي خلال الأسابيع الماضية، بقيمة 600 مليون يورو في الموسم الواحد، لكن النجم الأرجنتيني لم يحسم قراره حتى الآن، في ظل اهتمام برشلونة باستعادته، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وحال قبول ميسي عرض الهلال، فإنه سيصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.


وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".


وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

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