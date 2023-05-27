أخبار الاقتصاد اليوم: 25 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب.. والدواجن البيضاء تتراجع لـ 63 جنيها

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

25 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب

أسعار الذهب لحظة بلحظة، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في ختام التعاملات داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها، حيث شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها في الجرام الواحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2703جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2365 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1576 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18720 جنيه.

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن إنشاء مصفاة ذهب لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لقطاع الذهب وحرصه علي حمايته باعتباره ثروة قومية وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وأوضح النائب، أن إنشاء مصفاة الذهب في مصر لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني، لأنها من شأنها حماية المعدن الأصفر من الإهدار، لاسيما وأنه يتم إرساله خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

3 تحديات تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اجتماعها القادم الذي يمتد على مدى يومي 13-14 يونيو المقبل وذلك لتحديد سعر الفائدة بعد القرار الأخير برفع معدل الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5% و5.25%.

وبدأ يتردد في الأوساط الاقتصادية سؤال: هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يونيو المقبل للمرة الحادية عشرة على التوالي أم يتوقف مؤقتًا؟

وأدى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3 مايو الجاري إلى تغذية الآمال بإمكانية رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة فضلا عن أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع حيث انتعش إنفاق التجزئة في أبريل بعد شهرين من الانخفاض، مما يشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون على الرغم من تشديد قيودهم المالية وانخفضت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع للأسبوع المنتهي في 13 مايو، وبقيت دون المتوسطات التاريخية، وفقا لـCNN BUSINESS.

ورأى خبراء أن هناك فرصة تقارب 36% بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في يونيو.

وفي تصريحات سابقة أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن عدم اليقين لا يزال يحيط بكمية الطلب التي ستنخفض من تشديد شروط الائتمان والآثار المتأخرة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع مصرفيون أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في يونيو ولكن هذا القرار ليس ثابتًا، ومن المرجح أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة عوامل رئيسية في اتخاذ قراره

أسعار الدواجن تتراجع لـ 63 جنيهًا للبيضاء

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 27 -5-2023، انخفاضات طفيفة سواء في أسعار دواجن المزرعة أو الأسواق، إضافة إلى انخفاض أسعار أعلاف الصويا.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن في المزرعة وفي المحلات.

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم السبت: سجلت الفراخ البيضاء 63 جنيهًا والدواجن الحمراء من 66 جنيهًا إلى 67 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة)، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 73.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 65 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 89.5 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم السبت نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا، وسعر دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام نحو 155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه.

بعد سحب الرصيد كاملا، مصير حساب يوم بيوم في بنك مصر

كشف بنك مصر أنه في حالة سحب كامل الرصيد من حساب يوم بيوم فيظل الحساب قائما بالفعل ولا يتم غلق الحساب طالما لم يتم تقديم طلب من قبل العميل بذلك.

وأضاف مسئولو البنك في الرد علي استفسارات العملاء عبر صفحة البنك الرسمية أنه وبالنسبة للإيداع علي حساب يوم بيوم فيتم ذلك خلال الأوقات التي يتم فيها إتاحة الإيداع وفتح حسابات جديدة من حساب يوم بيوم ( ولا يشترط فتح حساب جديد ويتم التعامل على نفس الحساب بشكل طبيعي ) علمًا بأنه حاليًا الإيداع متوقف علي الحساب.

وتابع مسئولو بنك مصر وفي حالة إتاحة الإيداع علي الحساب فيمكن الإيداع عليه سواء من خلال الفرع أو من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي أو من خلال ماكينات ال ATM بنك مصر الخاصة بالإيداع , ولايتم إحتساب مصاريف إضافية ( بخلاف المصاريف الدورية الخاصة بالحساب ) في حالة عدم وجود رصيد بالحساب.

الحساب الاسلامي هو حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

ويمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وايداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية

ويتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن اجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.