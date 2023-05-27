اتحاد جدة يتوج بلقب الدوري السعودي بعد ثلاثية الفيحاء

الدوري السعودي، توج اتحاد جدة السعودي بلقب دوري روشن السعودي بعد فوزه أمام الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وجاء الهدف مبكرًا لاتحاد جدة عن طريق المدافع أحمد شراحيلي في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

واستحوذ فريق اتحاد جدة على الكرة في الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص المحققة على مرمى الفيحاء.

وفي الدقيقة 27 حرم ستانكوفيتش رومارينيو من تسجيل ثاني أهداف العميد، ليكتفى الاتحاد بهدف بالشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نجح رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأسية رائعة على يمين حارس الفيحاء.

وفي الدقيقة 85 احرز نادي اتحاد جدة عن طريق رومارينيو الذي انفرد بالمرمى ووضعها أرضية على يسار الحارس.

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق الرسمي، الذي سيواجه الفيحاء في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفيحاء، كالتالي:



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مدالله العليان.

خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: هيلدر كوستا، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:"مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، محمد الصيعري، هارون كمارا، عمر هوساوي، مروان الصحفي، حمدان الشمراني، عبدالله الجدعاني".

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون أفضل 5 دوريات على مستوى العالم

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل".



وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".