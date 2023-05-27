مأكولات تحمي الجسم من العواصف الترابية

يؤكد خبراء الارصاد الجوية، استمرار الطقس السيء غدا، مع توقع ازدياد قوة الرياح والعواصف الترابية، مع احتمال سقوط الامطار الرعدية، مما يتطلب ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العاصفة الترابية، والحماية منها.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وتنصح دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، مرضى حساسية والتهاب الجيوب الأنفية؛ بضرورة اللجوء للطبيعة لمواجهة التعرض لالتهابات الجيوب الأنفية العاصفة الترابية، وأفضل الحلول هو اتباع النصائح الغذائية التالية:

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الإكثار من تناول البصل والثوم، فهما من الخضروات التي تحارب البكتيريا وتعزز الجهاز المناعي.

يمكن نقع الزنجبيل في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، وشربه فهو مشروب فعال في علاج مشكلة التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن تناول عصير الليمون المحلي بالعسل، فيعمل العسل كمضاد حيوي، والليمون يحتوي فيتامين C، الذي يهاجم فيروس البرد، ويخلص من التهابات الجيوب الأنفية، على أن يتم شرب 3 أكواب من هذا المشروب في اليوم.

كما تنصح دكتورة مروة بتناول كل أنواع الحساء ويفضل حساء الدجاج، فهو يساعد على تسييل المخاط وطرده خارج الجسم، الى جانب ذلك، فإنه سيخفف مشكلة التهاب الحلق والجيوب الأنفية.

تضيف دكتورة مروة أنه يمكن وضع مجموعة من الأعشاب في ماء مغلي على النار واستنشاق البخار المتصاعد، ويمكن الاستعانة بالزنجبيل، والنعناع، والكافور، وتوابل، والزعتر، فهذه المجموعة من الأعشاب لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا.

ويتم تنفيذ هذه ما لا يقل عن 3 مرات في اليوم.

نصائح للحوامل والأطفال

تقدم دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أطعمة تعمل على توسيع الشعب الهوائية وتنقي الرئتين بعد التعرض للعواصف الترابية، للأطفال والحوامل.

الحامل ومشاكلها الصحية، فيتو

التفاح

يحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تساعد في توسعة الممرات الهوائية، وتنقي الرئتين من أثر الأتربة المتراكمة.

الجزر

يحتوي الجزر على بيتا كاروتين الذي يتم تحويله إلى فيتامين (أ)، ومضادات الأكسدة، تقلل من أعراض الربو، وتعمل توسعة الشعب الهوائية، كما أنه يقوي الجهاز المناعي، فيعمل على حماية الجسم من العدوى

القهوة

الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تحسين وظيفة مجرى الهواء، مما يعمل على تحسين تدفق الهواء في الرئتين، لذلك يمكن تناول كوب من القهوة بعد التعرض للعاصفة الترابية والشعور بالاختناق.

مشروبات عشبية تناولها بعد العاصفة

ويقدم محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أفضل المشروبات العشبية، التي يمكن تناولها بعد التعرض للعاصفة الترابية، ومواجهة الأتربة المحملة بها، والتي لها مفعول في تنقية الرئتين والجهاز التنفسي، بما علق به من أتربة، كما أنها تحمي من الإصابة من التهابات الشعب الهوائية التي تنتشر عند التعرض لهذه الموجات الترابية، وهو ما يستعرضه خلال السطور التالية.

عصير الليمون

يجب الإكثار من تناول عصير الليمون، لأنه علاج فعال لالتهاب الشعب الهوائية، كما أنه يساعد في التخلص من المخاط.

الثوم

يعمل الثوم كمضاد حيوي قوي للفيروسات، لذلك فهو من العلاجات الجيدة للتخلص من التهاب الشعب الهوائية.

ويمكن غلي عدة فصوص من الثوم، وتناولها مع اللبن بعد التعرض للعاصفة الترابية.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل علاج طبيعي فعال للتخلص من التهاب الشعب الهوائية، ويساعد كثيرا في علاج البرد، ويعزز الجهاز المناعي.

ويفضل تناوله كمشروب ساخن، مع إضافة العسل بدلا من السكر، ويشرب مرتين في اليوم.

الخردل

يمكن أن يساعد أيضا في علاج أعراض التهاب الشعب الهوائية، وتنقية الجهاز التنفسي.

زيت الأوكالبتوس

يساعد استنشاق زيت الأوكالبتوس في تهدئة الشعب الهوائية، كما أنه مضاد للجراثيم.

يغلي بعض الماء وتضاف إليه بعض قطرات من هذا الزيت، ويتم استنشاق الأبخرة المتصاعدة.