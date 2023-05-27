السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد توضح أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد تحسن الطقس

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاع شديد في  درجات الحرارة، والسواحل تتعرض لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.


وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  ارتفاع درجات الحرارة بسبب أن  اليوم السبت هو ذروة ارتفاع درجة الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة”.

وتابعت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة ستعود غدا، الأحد، لمعدلها الطبيعي، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، وتستمر على نفس المعدل حتى  نهاية الأسبوع، لافتة الى أن إلى  من المتوقع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة ومحافظات.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 36

6 أكتوبر: الصغرى  22 والعظمى 36

بنها: الصغرى 22 والعظمى  36

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 30

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 34

كاترين الصغرى 13 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 35

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 36

الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى  36

السويس: الصغرى 23 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 37

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 41

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 42


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