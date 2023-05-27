الأحد 28 مايو 2023
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سيارات

السوق المحلي يستقبل سيارات U70 Pro

سيارات VGV،فيتو
سيارات VGV،فيتو

استعرضت شركة VGV مواصفات سيارات هانتنج X5 وX7 التي يتم طرحها محليًا بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كم. 

 

وجاءت السيارات بتقنيات مشتركة مع سيارات فورد وكرايسلر. 

 

وكشفت الشركة في صفحتها الرسمية عن أحد طرازاتها باسم U70 Pro دون أن تحدد ما اذا كان هذا الطراز سيطرح في مصر أم لا. وتعتبر U70 سيارات كروس أوفر متوسطة الحجم تصل إلى 5 أو 7 مقاعد. 

 

وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي رباعي الأسطوانات تيربو بقوة 156 حصانا وناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك 6 سرعات. 

أبعاد U70

ويبلغ طول السيارة 4806 مم والعرض 1870 مم والارتفاع 1732 مم مع قاعدة عجلات بطول 2800 مم. ويترواح وزن السيارة بين 1541 كجم و1565 كجم. 

 

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U75 Plus

كما جاءت موديلات U75 Plus كسيارة سيارة كروس أوفر أكثر رياضية من U70 بتصميم خارجي معدل ومحركات أكثر قوة سعة 2000 سي سي تيربو وناقل أوتوماتيك 8 سرعات. ويولد المحرك قوة 224 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر. 

 

VX6

كما تقدم الشركة طرازات VX6 وهي شاحنة أو كما تعرف باسم فئة Ute غير المألوفة في مصر وبالتالي لا يتوقع أن تكون مطروحة في السوق المحلي.


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