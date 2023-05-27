الأحد 28 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة العادية، تحلية لذيذة وموفرة

الكيكة العادية،فيتو
الكيكة العادية،فيتو

طريقة عمل الكيكة العادية، من طرق الحلويات الموفرة، التي يمكنك إعدادها بكل سهولة، وتقديمها لأفراد الأسرة مع كوب الشاي أو العصير، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الكيكة العادية، والتي تختلف في بعض المقادير.

 

وتظل طريقة عمل الكيكة العادية من أكثر طرق الحلويات طلبا، لأن هناك أيضا الكثير من ستات البيوت اللاتي لا يجدن عملها، وهناك أيضا من تجيد طريقة عمل الكيكة العادية، ولكن تعاني من مشكلة فيها؛ وأن النتيجة ليست دائما مرضية، ولذلك تبحث كل ستات البيوت عن سر طريقة عمل الكيكة العادية الهشة المظبوطة.

 

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وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بوصفتين مختلفتين، وكلاهما ناجحتين، والنتائج مضمونة، كما يمكنك إعدادهما في أقل وقت وبأقل مجهود، وبتكاليف أقل، ويمكنك تقديمها لأفراد الأسرة مع العصائر أو الشاي، وخاصة للأطفال الصغار، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة، والمليئة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة بالصحة.

 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

الكيكة العادية الهشة

تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، وطعمها سيكون مميزا وخفيفا، وسيعشقها أطفالك، كما يمكنك عملها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وبأطعم مختلفة، كالبرتقال أو الشوكولاتة.

 

مقادير عمل الكيكة العادية الهشة:

3 كوب دقيق
2 كوب سكر
كوب زبدة مذابة وباردة أو زيت
6 بيض
فانيليا
كوب إلا ربع لبن
باكو بيكنج بودر
ذرة ملح

 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط، (ماعدا الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح).

يصب الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى يتجانس.

يصب المزيج في 2 قالب من قوالب الكيك الانجليزي، ويخبز في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة

لعمل كيكة بالبرتقال يستبدل اللبن الحليب بعصير البرتقال، ويضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال
لعمل كيكة شيكولاتة يقلل ربع كوب من الدقيق، ويستبدل بالكاكاو

 

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى

كيكة الحليب المكثف

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.

مكونات عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

4 بيضات
علبة حليب مكثف محلي 
1/4 كوب زبده ذائبه
ملعقه صغيره بيكنج بودر
ملعقه صغيره فانيليا
كوب وربع دقيق

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبده المذابة.

ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.

تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقه.

بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

طريقة عمل الكيكة بالتمر بدون بيض من الشيف غادة التلى (فيديو)

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة من مطبخ الشيف غادة التلى (فيديو)

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