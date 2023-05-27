كليجدار أوغلو يتعهد بوقف تشفير الدوري التركي حال الفوز بالانتخابات

تعهّد المرشح الرئاسي لتحالف الأمة التركي، كمال كليجدار أوغلو، ببث المباريات على قناة التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بدون تشفير، وذلك في حال فوزه بالانتخابات التركية التي تجري الأحد.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وكتب كليجدار أوغلو في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "من أولى المراسيم التي سأوقعها بعد الفوز في الانتخابات ضمان بث المباريات على قناة "تي آر تي" بدون تشفير، لأنهم سرقوا ملذات الأمة الصغيرة، وهكذا سوف تتصالح الأمة مع "تي أر تي" وستكون حقا قناة الأمة".

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ولتنفيذ هذا القرار سيتوجب على القناة شراء حقوق البث من الأندية والتي تملكها حاليا قناة "بي إن سبورت"، وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد التركي وقناة بي إن سبورت تم شراء حقوق البث لمدة عامين مقابل 2.2 مليار ليرة تركية.

وبلغت إيرادات "تي آر تي" في عام 2022 نحو 10.9 مليار ليرة تركية، بينما سجلت أرباحها الصافية 2.4 مليار ليرة تركية في نفس العام.

ويصوت الناخبون الأتراك الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا التي ستحسم السباق بين رجب طيب أردوغان الذي يتولى المنصب منذ أغسطس 2014 ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.

ويتولى رئيس تركيا منصبه مدة خمس سنوات.

توسيع سلطات الرئيس التركي

وقد أقر استفتاء أُجري عام 2017 مقترح أردوغان توسيع سلطات الرئاسة وجعل رئيس الدولة رئيسا للحكومة وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وهو يضع بصفته رئيسا لتركيا، السياسات المتعلقة بالاقتصاد والأمن والشئون الداخلية والدولية.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو على 49.5 % من الأصوات فيما حصل كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف معارضة يضم ستة أحزاب، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين.

وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بتأييد 5.2 % ليتم استبعاده.

وفي الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49.52 % من الأصوات، مقابل 44.88 % لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

جاء في تغريدة نشرها الرئيس التركي اليوم السبت على حسابه الرسمي في تويتر: أناشد كل فرد في دولتي: فلنذهب غدا إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم.. دعونا نعكس الإرادة التي تجلت في البرلمان في انتخابات 14 مايو، بقوة أكبر بكثير هذه المرة.

وعود جديدة لكمال كليجدار أوغلو



وقبل بدء الصمت الانتخابي، نشر كليجدار أوغلو عدة مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر، كشف فيها وعودا جديدة:

وقال أوغلو الي انه بمجرد أن أتولى السلطة، سأقدم حلا نهائيا لديون بطاقاتكم الائتمانية.. خزينة دولتنا ستتولى ديونكم المتراكمة بسبب الكساد الاقتصادي الذي تسبب فيه أردوغان.

واستطرد: معظم وعودي لا تحتاج إلى قوانين، لأن معظمها قرارات إدارية.. أواجه تعتيما، لا يمكنني إرسال رسائل قصيرة إلى المراسلين لإعلان برنامجنا.. هذا مخالف للديمقراطية والقواعد.

ولفت الي أن حقيقة الأمر هو الخوف، إنهم يستنفرون كل مؤسسات الدولة حتى لا يفقدوا السلطة.

هذه الانتخابات هي بمثابة اختيار الوجود والعدم، هي استفتاء.

زيادة أعداد الناخبين الأتراك في الجولة الثانية



وبين 14 مايو تاريخ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، و28 مايو موعد الجولة الثانية الحاسمة، يدلي قرابة 50 ألف شاب وشابة بأصواتهم للمرة الأولى، بعد عدم تمكّنهم من التصويت في الجولة الأولى لكونهم دون سنّ الـ18.



وخلال الأسبوعين الفاصلين بين الجولتين، بلغ 49958 شخصًا السن القانونية، ووفق قناة "فوكس هابر" التركية فقد أرسلت الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء الشباب ورقة بيانات الناخب اللازمة من أجل التصويت، ومن لم تصله هذه الورقة يمكنه معرفة مكان تصويته من البوابة الإلكترونية للحكومة.

وكانت نسبة التصويت في الجولة الأولى، التي لم يحسم فيها السباق الانتخابي، بلغت 88% بما يعادل 54 مليون ناخب من أصل 64 مليونًا يحق لهم التصويت.







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