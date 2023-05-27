أردوغان يغفو خلال لقاء تليفزيوني مباشر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغفو على الهواء، خلال لقاء تليفزيوني مباشر على قناة تركية.

وكان أردوغان يتلقى سؤالا من المذيعة قبل أن تصيبه حالة من النعاس للحظات، مما جعل القناة تضطر لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، فيما واصلت المذيعة كلامها موجهة أنظارها نحو زميلها، الذي كان يشاركها الحوار.

وجاءت المقابلة التليفزيونية قبل ساعات قليلة من خوض أردوغان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.

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وسبق أن التقطت عدسات الكاميرا الرئيس التركي وهو يستسلم للنوم في عدة مناسبات.

ويواجه أردوغان (49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى)، منافسه كمال كليجدار أوغلو (44.88 في المئة)، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

وقبل ساعات قليلة من بدء الصمت الانتخابي اليوم السبت، واصل الرئيس التركي حشد أنصاره، حيث عقد تجمعا انتخابيا في منطقة مطلة على البحر في مدينة إسطنبول، وسط حضور آلاف من الأشخاص.

وأنهى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الجولة الأولى من التصويت، متقدمًا بفارق مريح في 14 مايو، رغم تأييد حزب الشعوب الديمقراطي التركي الداعم للأكراد لكليجدار أوغلو.

وكان أردوغان قريبًا جدًا من الحصول على نسبة 50 بالمئة اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

انتخابات تركيا



وقال مسئولون من حزب الشعوب الديمقراطي وحلفاؤهم من حزب اليسار الأخضر، إنهم يسعون إلى التغيير في جولة الإعادة، وإن موقفهم بقي كما هو لكنهم لم يذكروا كليجدار أوغلو بالاسم.

وذكرت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، إنهم سيصوتون يوم الأحد لإنهاء «نظام الرجل الواحد» لأردوغان.

وأضافت «النظام الغريب الذي أسسه أردوغان وشركاؤه سبب المشاكل المجتمعية التي نعاني منها، ما سيتم التصويت عليه في 28 مايو هو مدى إمكانية استمرار هذا النظام الغريب من عدمه».