التحالف الوطني يبدأ تسليم 107 مشروعات صغيرة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق

بدء التحالف الوطني أولي خطواته في مبادرة 600 ألف باب رزق ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع حياة كريمة وجمعية الأورمان للعمل الخيري.

مبادرة 600 ألف باب رزق

وقام التحالف الوطني اليوم بتسليم أول دفعة من المشروعات التنموية الصغيرة والأكشاك والذي وصل عددهم 107 مشروع تنموي لأهالي محافظة الفيوم وذلك ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.

التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع بروتوكول التعاون الذي توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

-إعلانات-

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.