السبت 27 مايو 2023
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محافظات

بسبب الطقس في أسوان، وقف حركة الملاحة بنهر النيل

الطقس فى أسوان،فيتو
الطقس فى أسوان،فيتو

قرر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية وقف حركة الملاحة في مجرى نهر النيل وأيضًا ببحيرة ناصر بسبب حالة الطقس وهبوب عاصفة ترابية شديدة وسقوط أمطار.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

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 وناشد المواطنين بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخي الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوي الغربى أسوان / القاهرة.

 

وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقًا للحالة الجوية، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا باول.

​ أسوان أشرف عطية محافظ أسوان الطقس الملاحة امطار

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