سيارة تصطدم بكشك وتصيب حارسه في الإسماعيلية (صور)

أصيب حارس أمن في محافظة الإسماعيلية، جراء اصطدام سيارة بكشك الحراسة أمام كارفور بطريق الكورنيش الجديد.

إخطار بحادث تصادم

وكان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى اخطار يفيد باصابة حارس أمن في منطقة كارفور بالكورنيش الجديد، خلال قيامه بمناوبة الحراسة الخاصة به حيث قامت سيارة بصدم الكشك وهو داخله.

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جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

جانب من الحادث، فيتو

حالة المصاب

وقالت مصادر طبية إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من كدمات وسحجات حيث تم اسعافه وايداعه في المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

فيما قامت إدارة مرور الإسماعيلية بالدفع بونش لنقل السيارة إلى مرأب السيارات بإدارة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

جانب من الحادث، فيتو

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام للمواطنين

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة.

وأوضح إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.