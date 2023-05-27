السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الأسقفية يرسم قسًا جديدا للخدمة في منوف

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ل الكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي حيث رسم الشماس جوزيف هارفى قسا.


وقال رئيس الأساقفة في عظته: إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هي رعايتنا فهو يصلي لأجل شعبه في كل زمان ومكان إذ ينظر الله لنا ويعاملنا  كأولاده وبناته.

وأضاف رئيس الأساقفة: رغم أن الله يمتلك ويهتم بكل الأشياء إلا أن شعبه له اهتمام خاص، فالله يريد أن يهتم بنا مثلما نهتم نحن بأولادنا، إذ نشغل فكر السيد المسيح دائما.

-إعلانات-

واختتم رئيس الأساقفة موجها كلمته للقس جوزيف قائلا: أنت تقدم محبة وغفران وداعة لأنك تمجد السيد المسيح فى حياتك وهو ممجد فيك، مضيفًا: أدعوك أن تستمر فى عملك  وخدمتك ليتمجد لله فى حياتك.

قطاع اللاجئين الأسقفى ينظم يوم للتوظيف

فيما ينظم مكتب مصر الملجأ لخدمات اللاجئين  التابع للكنيسة الأسقفية وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم للتوظيف وذلك بمسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا

يأتى يوم التوظيف ضمن حزمة من الأنشطة المقدمة للاجئين بهدف تنمية قدراتهم المهنية فى سوق العمل حتى يصبحوا قادرين على متطلبات المعيشة.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الاسقفية قس ا جديدا الدكتور سامي فوزي الكنيسة الأسقفية الشماس جوزيف هارفى القداس الالهي

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية