رئيس الأسقفية يرسم قسًا جديدا للخدمة في منوف

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ل الكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي حيث رسم الشماس جوزيف هارفى قسا.



وقال رئيس الأساقفة في عظته: إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هي رعايتنا فهو يصلي لأجل شعبه في كل زمان ومكان إذ ينظر الله لنا ويعاملنا كأولاده وبناته.

وأضاف رئيس الأساقفة: رغم أن الله يمتلك ويهتم بكل الأشياء إلا أن شعبه له اهتمام خاص، فالله يريد أن يهتم بنا مثلما نهتم نحن بأولادنا، إذ نشغل فكر السيد المسيح دائما.

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واختتم رئيس الأساقفة موجها كلمته للقس جوزيف قائلا: أنت تقدم محبة وغفران وداعة لأنك تمجد السيد المسيح فى حياتك وهو ممجد فيك، مضيفًا: أدعوك أن تستمر فى عملك وخدمتك ليتمجد لله فى حياتك.

قطاع اللاجئين الأسقفى ينظم يوم للتوظيف

فيما ينظم مكتب مصر الملجأ لخدمات اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم للتوظيف وذلك بمسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءًا

يأتى يوم التوظيف ضمن حزمة من الأنشطة المقدمة للاجئين بهدف تنمية قدراتهم المهنية فى سوق العمل حتى يصبحوا قادرين على متطلبات المعيشة.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.