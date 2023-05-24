أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 115 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 115، الصادر في 24 مايو 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، والهيئة القومية للرقابة المالية.

وجاءت أبرز القرارات اليوم كالتالي:

-قرار وزارة الداخلية رقم 838 لسنة 2023، بشأن تبعد ريـاض محمـد كيلانـى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. -وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 894 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1076 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.