الناتو يحث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا

حث حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كوسوفو، اليوم السبت، على تهدئة التوترات مع صربيا، في اليوم التالي لدخول حكومتها عنوة إلى مباني البلدية، لتنصيب رؤساء بلديات في مناطق سكانها من أصول صربية شمال البلاد.

وأدى ذلك لوقوع اشتباكات، أمس الجمعة، بين شرطة كوسوفو والمحتجين المعارضين لرؤساء البلديات من أصل ألباني.

صربيا وكوسوفو

ودفعت الاشتباكات صربيا لوضع جيشها في أعلى درجات التأهب، ونقل وحداتها إلى مناطق قريبة من الحدود.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي «أوانا لونجيسكو»، في تغريدة على تويتر: «نحث المؤسسات في كوسوفو على وقف التصعيد على الفور، وندعو جميع الأطراف لحل الموقف من خلال الحوار».

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وأضافت أن قوة حفظ السلام بقيادة الحلف في كوسوفو، التي يبلغ قوامها 3800 فرد، ستظل في حالة يقظة.

من ناحيته، دافع رئيس وزراء كوسوفو «ألبين كورتي» عن مرافقة الشرطة لرؤساء البلديات الجدد.

وكتب على تويتر، اليوم السبت: «من حق أولئك المنتخبين في انتخابات ديمقراطية تولي مناصبهم دون تهديدات أو ترهيب، ومن حق المواطنين أيضا أن يخدمهم مسؤولوهم المنتخبون».

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، حكومة كورتي لتصرفاتها في المنطقة الشمالية، قائلا إنها «أدت إلى تصعيد التوترات دون داعٍ، وتقوض جهودنا للمساعدة في تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا وستكون لها تداعيات على علاقاتنا الثنائية مع كوسوفو».

صربيا Vs كوسوفو

تحتل صربيا المرتبة رقم 60 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن قدراتها العسكرية في 2021، نشره موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكي.



وأشار الموقع في تقريره إلى أن ميزانية دفاع الجيش الصربي هي 1.14 مليار دولار.

ويتجاوز عدد سكان صربيا 7 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 2.7 مليون شخص، ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 81 ألف شخص.

يضم الجيش الصربي 84 ألف جندي بينهم 50 ألف قوات احتياطية.

وتمتلك صربيا 113 طائرة حربية تضم 6 مقاتلات وطائرات اعتراضية و17 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و33 طائرة تدريب، إضافة إلى 51 مروحية بينها 4 مروحيات هجومية.

تضم القوات البرية للجيش الصربي 304 دبابة و1200 مدرعة و93 مدفعا ذاتي الحركة و144 مدفعا ميدانيا و70 راجمة صواريخ.

تمتلك صربيا ميناء واحد و26 مطارا، ومساحتها 77 ألفا و474 كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 2322 كيلومترا.

كوسوفو

تحتل كوسوفو المرتبة رقم 139 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن تصنيف القوى العالمية في 2021، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي

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أوضح الموقع الأمريكي أن ميزانية دفاع جيش كوسوفو هي 72 مليون دولار.

يتجاوز عدد سكان كوسوفو 1.9 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية 727 ألف شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 17.4 ألف فرد.

يضم جيش كوسوفو 8 آلاف شخص، بينهم 3 آلاف قوة احتياطية.

لا تمتلك كوسوفو أي قوات جوية.

القوات البرية لكوسوفو تضم 200 مدرعة فقط.

تمتلك كوسوفو 6 مطارات ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 714 كيلومترا، وتصل مساحتها إلى 10 آلاف و887 كيلومترا.