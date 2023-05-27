السبت 27 مايو 2023
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خارج الحدود

مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى على حدود كوسوفو

الجيش الصربي، فيتو
الجيش الصربي، فيتو

أعلن مجلس الأمن الصربي، في البيان الصادر عنه اليوم السبت، أن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى.


حرب صربيا وكوسوفو 

وفي وقت سابق أعلن  الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن وضع  جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى وأمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو.

وبحسب ما ذكرت وكالة تانجوج للأنباء، تأتي أوامر فوتشيتش بعدما اشتبك الصرب في بلدية زفيتشان شمال كوسوفو مع شرطة كوسوفو الذين كانوا يحاولون مساعدة عمدة البلدة الألباني العرق المنتخب حديثا دخول مكتبه.

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وقاطع الصرب، الذين يشكلون غالبية المنطقة، الانتخابات المحلية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة كوسوفو أطلقت قنابل الغاز المدمع على الحشود التي تجمعت أمام مبنى البلدية.



المواطنون أصحاب الأصول الصربية

في مقابل ذلك، اعتبر كبير الموظفين في رئاسة كوسوفو أن أي محاولة تصعيد من صربيا في شمال البلاد ستعرض السلام والاستقرار للخطر، وحمل المسؤول الكوسوفي صربيا المسؤولية عن التصعيد في المناطق الشمالية من البلاد.

واندلعت الجمعة مواجهات عنيفة بين الشرطة ومواطنين من الأصول الصربية في البلديات الشمالية لكوسوفو على الحدود مع صربيا، وقالت شرطة كوسوفو إنها تقوم بمهامها وفقا لأحكام القانون والدستور في البلاد للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وأضافت الشرطة، في بيان، أنها تتخذ إجراءات وتدابير لمنع جميع الأنشطة الإجرامية في البلد وتقدم المساعدة لبلديات زفيتشان وليبوسافيك وزوبين بوتوك الشمالية.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين أحرقوا عددا من السيارات واعتدوا على عربات الشرطة.

 

استقلال كوسوفو

يذكر أن الرئيس الصربي كان تعهد في مارس الماضي بعدم الاعتراف بإقليم كوسوفو بتاتا بعد رفضه توقيع اتفاق أيّده الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وترفض صربيا الاعتراف بإقليم كوسوفو الذي يشكل الألبان أغلب سكانه وأعلن استقلاله عنها في عام 2008.

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